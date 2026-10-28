Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs FC Seoul ngày 28/10, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thể Công Viettel đấu FC Seoul thuộc Cúp C2 châu Á hôm nay.
●Cúp C2 châu Á 2026-2027
Thể Công Viettel
0-5
FC Seoul
ĐÃ KẾT THÚC
Moon Seon-min 8’
Anderson Oliveira 21’
Hwang Do-Yun 29’
Cho Young-wook 34’
Leonardo Ruiz 54’
Thống kê trận đấu
41%Kiểm soát bóng59%
13Sút13
2Sút trúng đích9
4Phạt góc10
1Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ1
Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 3 bảng E AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á 2026-2027), được phát sóng trực tiếp trên TV360.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul mới nhất.
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Nguyễn Văn Việt
TM
2
Kyle Colonna
9
Lucas Ribamar
11
Khuất Văn Khang
12
13
15
Lucas Araujo
16
Phạm Trung Hiếu
18
Đinh Viết Tú
88
Nguyễn Văn Tú
89
Lê Quốc Nhật Nam
DỰ BỊ
1
Lawrence Caruso
TM
7
Wesley Nata
8
Nguyễn Hữu Thắng
10
Hernandes Rodrigues
17
Nguyễn Đức Hoàng Minh
20
Đào Văn Nam
22
Nguyễn Hoàng Khánh
33
Phí Minh Long
TM
34
Đoàn Ngọc Tân
95
Jose Brandao Jr
97
Triệu Việt Hưng
FC Seoul
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
26
Baek Jongbum
TM
5
Yazan Alarab
6
Hrvoje Babec
10
Anderson De Oliveira
11
Leonardo Ruiz
18
Cho Youngwook
22
Kim Jin-su
27
Moon Seon Min
37
Juan Antonio Ros
41
Hwang Doyun
66
Park Sooil
DỰ BỊ
1
Lim Junsub
TM
4
Lee Sangmin
14
Jeong Hyunwoo
16
Choi Jun
17
Ahn Jae Min
19
Cheon Seonghoon
23
Ko Pilgwan
24
Kim Minjoon
40
Park Seonghoon
42
Son Jeongbeom
88
Park Janghangyeol
Thông tin trước trận Thể Công Viettel đấu với FC Seoul
Thể Công Viettel chưa có được khởi đầu như kỳ vọng tại AFC Champions League Two mùa này. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Popov chỉ giành được một điểm sau màn chia điểm với Melbourne Victory ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.
Sau hai lượt đấu, Thể Công Viettel mới có một điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung tới năm điểm. Trong khi đó, FC Seoul thậm chí chưa giành được điểm số nào, gần nhất là thất bại 0-3 trước Melbourne Victory.
Với cục diện hiện tại, cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn đại diện Hàn Quốc không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-the-cong-viettel-vs-fc-seoul-ngay-28-10-ty-so-moi-nhat-ar1047900.html