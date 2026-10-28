Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs FC Seoul ngày 28/10, tỷ số mới nhất

●Cúp C2 châu Á 2026-2027

Thể Công Viettel

0-5

FC Seoul

ĐÃ KẾT THÚC

Moon Seon-min 8’

Anderson Oliveira 21’

Hwang Do-Yun 29’

Cho Young-wook 34’

Leonardo Ruiz 54’

Thống kê trận đấu

41%Kiểm soát bóng59%

13Sút13

2Sút trúng đích9

4Phạt góc10

1Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ1

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs FC Seoul diễn ra lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 3 bảng E AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á 2026-2027), được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs FC Seoul mới nhất.

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

28

Nguyễn Văn Việt

TM

2

Kyle Colonna

9

Lucas Ribamar

11

Khuất Văn Khang

12

Phan Tuấn Tài

13

Rimario Gordon

15

Lucas Araujo

16

Phạm Trung Hiếu

18

Đinh Viết Tú

88

Nguyễn Văn Tú

89

Lê Quốc Nhật Nam

DỰ BỊ

1

Lawrence Caruso

TM

7

Wesley Nata

8

Nguyễn Hữu Thắng

10

Hernandes Rodrigues

17

Nguyễn Đức Hoàng Minh

20

Đào Văn Nam

22

Nguyễn Hoàng Khánh

33

Phí Minh Long

TM

34

Đoàn Ngọc Tân

95

Jose Brandao Jr

97

Triệu Việt Hưng

FC Seoul

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

26

Baek Jongbum

TM

5

Yazan Alarab

6

Hrvoje Babec

10

Anderson De Oliveira

11

Leonardo Ruiz

18

Cho Youngwook

22

Kim Jin-su

27

Moon Seon Min

37

Juan Antonio Ros

41

Hwang Doyun

66

Park Sooil

DỰ BỊ

1

Lim Junsub

TM

4

Lee Sangmin

14

Jeong Hyunwoo

16

Choi Jun

17

Ahn Jae Min

19

Cheon Seonghoon

23

Ko Pilgwan

24

Kim Minjoon

40

Park Seonghoon

42

Son Jeongbeom

88

Park Janghangyeol

Thông tin trước trận Thể Công Viettel đấu với FC Seoul

Thể Công Viettel chưa có được khởi đầu như kỳ vọng tại AFC Champions League Two mùa này. Trong trận ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Popov chỉ giành được một điểm sau màn chia điểm với Melbourne Victory ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia.

Thể Công Viettel đối đầu với FC Seoul tại vòng 3 Cúp C2 châu Á 2026-2027. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Sau hai lượt đấu, Thể Công Viettel mới có một điểm, kém đội đầu bảng Persib Bandung tới năm điểm. Trong khi đó, FC Seoul thậm chí chưa giành được điểm số nào, gần nhất là thất bại 0-3 trước Melbourne Victory.

Với cục diện hiện tại, cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn đại diện Hàn Quốc không được phép tiếp tục sảy chân nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.