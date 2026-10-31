Cập nhật kết quả Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội ngày 31/10, tỷ số mới nhất

●V.League

Sông Lam Nghệ An

1-0

Công An Hà Nội

Luizao 41’

ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất.

Sông Lam Nghệ An

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Cao Văn Bình

TM

5

Onoja Joseph

12

Bùi Thanh Đức

15

Lê Nguyên Hoàng

19

Phan Bá Quyền

20

Lê Văn Quý

21

Phan Xuân Đại

32

Hồ Khắc Ngọc

33

Jairo Rodrigues Peixoto Filho

77

Luiz Guilherme Vieira Da Silva

87

Abdel-Amine Tran Duc Vinh

DỰ BỊ

6

Phan Văn Thành

7

Hồ Văn Cường

10

Karim Tran Phi Long

16

Nguyễn Quang Vinh

22

Ngô Văn Bắc

25

Nguyễn Bảo Ngọc

TM

27

Đặng Văn Lắm

29

Đặng Quang Tú

55

Hoàng Văn Khánh

Công an Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

4

Phan Ngọc Tín

6

Mauk Stefan Ingo

9

Nguyễn Đình Bắc

11

Lê Phạm Thành Long

12

Hoàng Văn Toản

15

Bùi Xuân Thịnh

18

Đinh Thanh Bình

19

Nguyễn Quang Hải

26

Hà Văn Phương

68

Bùi Hoàng Việt Anh

DỰ BỊ

7

Cao Pendant Quang Vinh

10

Leonardo Artur De Melo

23

Vũ Thành Vinh

TM

30

Y Êli Niê

TM

38

Nguyễn Adou Leygley Minh

55

Putros Frans Dhia Jirjis

88

Lê Văn Đô

90

Perea Vargas Brayan Andres

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội

Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ tại V.League khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ giành 11 điểm nhờ 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua nhiều ứng viên vô địch để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sông Lam Nghệ An đối đầu với Công An Hà Nội ở vòng 6 V.League. (Ảnh: Song Lam Nghe An Football Club)

Phong độ ấn tượng của SLNA được thể hiện qua những kết quả tích cực trước các đối thủ có thực lực. Họ lần lượt đánh bại Bắc Ninh 1-0, thắng đậm Hà Nội 4-1, chia điểm với Công An TP.HCM và Hà Tĩnh trước khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An hiện là đội duy nhất tại giải chưa phải nhận thất bại.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang bám sát đối thủ với 10 điểm, chỉ kém ngôi đầu đúng một điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.