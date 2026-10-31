Cập nhật kết quả Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội ngày 31/10, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội hôm nay.
●V.League
Sông Lam Nghệ An
1-0
Công An Hà Nội
Luizao 41’
ĐANG CẬP NHẬT
Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 31/10 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội mới nhất.
Sông Lam Nghệ An
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
5
Onoja Joseph
12
Bùi Thanh Đức
15
19
Phan Bá Quyền
20
Lê Văn Quý
21
Phan Xuân Đại
32
Hồ Khắc Ngọc
33
Jairo Rodrigues Peixoto Filho
77
Luiz Guilherme Vieira Da Silva
87
Abdel-Amine Tran Duc Vinh
DỰ BỊ
6
Phan Văn Thành
7
Hồ Văn Cường
10
Karim Tran Phi Long
16
Nguyễn Quang Vinh
22
Ngô Văn Bắc
25
Nguyễn Bảo Ngọc
TM
27
29
Đặng Quang Tú
55
Hoàng Văn Khánh
Công an Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Filip
TM
4
Phan Ngọc Tín
6
Mauk Stefan Ingo
9
Nguyễn Đình Bắc
11
Lê Phạm Thành Long
12
15
Bùi Xuân Thịnh
18
Đinh Thanh Bình
19
Nguyễn Quang Hải
26
Hà Văn Phương
68
Bùi Hoàng Việt Anh
DỰ BỊ
7
Cao Pendant Quang Vinh
10
Leonardo Artur De Melo
23
Vũ Thành Vinh
TM
30
Y Êli Niê
TM
38
Nguyễn Adou Leygley Minh
55
Putros Frans Dhia Jirjis
88
Lê Văn Đô
90
Perea Vargas Brayan Andres
Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ tại V.League khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ giành 11 điểm nhờ 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vượt qua nhiều ứng viên vô địch để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.
Phong độ ấn tượng của SLNA được thể hiện qua những kết quả tích cực trước các đối thủ có thực lực. Họ lần lượt đánh bại Bắc Ninh 1-0, thắng đậm Hà Nội 4-1, chia điểm với Công An TP.HCM và Hà Tĩnh trước khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-0. Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An hiện là đội duy nhất tại giải chưa phải nhận thất bại.
Trong khi đó, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang bám sát đối thủ với 10 điểm, chỉ kém ngôi đầu đúng một điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-song-lam-nghe-an-vs-cong-an-ha-noi-ngay-31-10-ty-so-moi-nhat-ar1048460.html