Cập nhật kết quả Myanmar vs Timor Leste ngày 24/9, tỷ số mới nhất

●FIFA ASEAN Cup 2026

Myanmar

2-0

Timor Leste

Win Naing Tun (19’), Maung Maung Lwin (75’)

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Trận đấu giữa Myanmar và Timor Leste trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h00 ngày 24/9 tại Indonesia. Đội tuyển Myanmar được đánh giá cao hơn đối thủ trong hoàn cảnh hiện tại. Timor Leste cho thấy sự tiến bộ lớn trong thời gian gần đây nhưng họ khó có thể so bì sức mạnh với một Myanmar luôn biết cách gây bất ngờ.

Thông tin trận đấu Myanmar vs Timor Leste

Myanmar là đội được đánh giá cao hơn Timor Leste nhưng họ hiểu rằng mình không được phép chủ quan ở thời điểm hiện tại. Timor Leste có những ngôi sao biết cách tạo đột biến như Figo hay Joao Pedro. Bộ đôi này từng hiện được chuyên môn cá nhân ở 2 kì ASEAN Cup gần nhất và sẵn sàng “xé lưới” bất kì đối thủ nào.

Ở bảng đấu này, ngoài Myanmar và Timor Leste còn có đội tuyển Campuchia. Do đó, chiến thắng là mục tiêu tối thưởng với đội tuyển Myanmar nếu họ muốn cạnh tranh một suất đi tiếp. Tuy nhiên, Timor Leste mạnh dạn nghĩ về một trận hòa trước khi toan tính cho một trận đấu khiến người Campuchia có thể nhận trái đắng.

Tuy nhiên, Myanmar với nền tảng thể lực mạnh mẽ, lối chơi giàu sức mạnh chưa bao giờ là đội bóng dễ đánh bại, kể cả trước các “ông lớn” như Việt Nam hay Thái Lan. Do đó, đây sẽ là màn đọ sức hấp dẫn giữa hai đội.