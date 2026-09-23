CẬP NHẬT: Kết quả mới nhất tại ASIAD 2026 của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 23/9

(Tiếp tục cập nhật)

Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, các VĐV Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành HCĐ. HCV thuộc về các VĐV Trung Quốc trong khi đội Hàn Quốc giành HCB.

Trịnh Thu Vinh cùng Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát).

Ở nội dung này, các xạ thủ Việt Nam giành tổng cộng 1719 điểm, bằng thành tích của các VĐV Ấn Độ nhưng có nhiều lần bắn được điểm 10 hơn (46 so với 44) nên đã giành được HCĐ.

Cũng tại nội dung này, Nguyễn Thùy Trang với tổng điểm 577 đã xếp hạng 5 vòng loại và giành quyền vào chung kết cá nhân. Trong khi đó, Thu Vinh xếp hạng 11 và Thu Thủy xếp hạng 25, không được tham dự loạt bắn chung kết.

Bảng kết quả chung cuộc nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ.

Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc xếp thứ ba ở lượt bơi số 2 vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, với thành tích 4 phút 50,21 giây, giành quyền vào chung kết tranh huy chương vàng trong chiều nay.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 23/9

Cập nhật lúc 11h00 ngày 23/9/2026 (giờ Việt Nam). Việt Nam vừa có thêm HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đồng đội, nâng thành tích lên 1 HCV, 0 HCB và 4 HCĐ.