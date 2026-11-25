Cập nhật kết quả Melbourne Victory vs Thể Công Viettel 25/11, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Melbourne Victory vs Thể Công Viettel mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Melbourne Victory đấu Thể Công Viettel.
●AFC CHAMPIONS LEAGUE 2
Melbourne Victory
0-0
Thể Công Viettel
ĐÃ KẾT THÚC
Trận đấu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel diễn ra lúc 14h45 ngày 25/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Melbourne Victory đấu với Thể Công Viettel.
Melbourne Victory
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Jack Duncan
TM
3
Jason Davidson
4
Philipp Ziereis
5
Brendan Hamill
6
Louis D’Arrigo
8
Jordi Valadon
9
Harry Sawyer
10
Denis Genreau
14
Matthew Grimaldi
18
Francois Mamur
23
Keegan Jelacic
DỰ BỊ
1
Jack Warshawsky
TM
11
Clarismario Santos
15
Tom Lockyer
19
Oliver Dragicevic
21
Guillermo May
22
Xavier Stella
24
Malik Olukhale
26
Jack Mihailidis
28
William Kengni
29
Mikey Ghossaini
36
Harry Shillington
44
Charles Nduka
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lawrence Robbie Caruso
TM
2
Lương Chí Khải
8
Nguyễn Hữu Thắng
13
14
Paulo Tadeu Viana Martins
15
Lucas Alves de Araujo
16
Phạm Trung Hiếu
18
Đinh Viết Tú
22
Nguyễn Hoàng Khanh
66
Damian Vũ Thanh An
88
Nguyễn Văn Tú
DỰ BỊ
5
Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior
10
Hernandes Rodrigues
12
Phan Tuấn Tài
17
Nguyễn Hoàng Minh Đức
20
Đào Văn Nam
28
Nguyễn Văn Việt
TM
33
Phí Minh Long
TM
34
Doãn Ngọc Tân
89
Lê Quốc Nhật Nam
97
Triệu Việt Hưng
Thông tin trước trận Melbourne Victory vs Thể Công Viettel
Trải qua 4 trận đấu, Thể Công Viettel mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Kể từ trận hòa 1-1 với Melbourne Victory ở ngày ra quân, Thể Công Viettel liên tiếp nhận thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Phong độ của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục chưa thuyết phục khi chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng phải nhận tới 10 bàn thua.
Trong khi đó, Melbourne Victory đứng thứ ba với 4 điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định qua các lượt trận, đại diện Australia vẫn có vị thế thuận lợi hơn Thể Công Viettel trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.
Ở cuộc chạm trán lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Melbourne Victory vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Santos, song Ribamar giúp Thể Công Viettel giữ lại 1 điểm. Kết quả này cho thấy đội bóng áo lính hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, Thể Công Viettel cần tổ chức phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-melbourne-victory-vs-the-cong-viettel-25-11-ty-so-moi-nhat-ar1053589.html