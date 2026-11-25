●AFC CHAMPIONS LEAGUE 2

Melbourne Victory

0-0

Thể Công Viettel

ĐÃ KẾT THÚC

Trận đấu giữa Melbourne Victory và Thể Công Viettel diễn ra lúc 14h45 ngày 25/11, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng E tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Melbourne Victory đấu với Thể Công Viettel.

Melbourne Victory

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

25

Jack Duncan

TM

3

Jason Davidson

4

Philipp Ziereis

5

Brendan Hamill

6

Louis D’Arrigo

8

Jordi Valadon

9

Harry Sawyer

10

Denis Genreau

14

Matthew Grimaldi

18

Francois Mamur

23

Keegan Jelacic

DỰ BỊ

1

Jack Warshawsky

TM

11

Clarismario Santos

15

Tom Lockyer

19

Oliver Dragicevic

21

Guillermo May

22

Xavier Stella

24

Malik Olukhale

26

Jack Mihailidis

28

William Kengni

29

Mikey Ghossaini

36

Harry Shillington

44

Charles Nduka

Thể Công Viettel

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lawrence Robbie Caruso

TM

2

Lương Chí Khải

8

Nguyễn Hữu Thắng

13

Rimario Gordon

14

Paulo Tadeu Viana Martins

15

Lucas Alves de Araujo

16

Phạm Trung Hiếu

18

Đinh Viết Tú

22

Nguyễn Hoàng Khanh

66

Damian Vũ Thanh An

88

Nguyễn Văn Tú

DỰ BỊ

5

Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior

10

Hernandes Rodrigues

12

Phan Tuấn Tài

17

Nguyễn Hoàng Minh Đức

20

Đào Văn Nam

28

Nguyễn Văn Việt

TM

33

Phí Minh Long

TM

34

Doãn Ngọc Tân

89

Lê Quốc Nhật Nam

97

Triệu Việt Hưng

Thông tin trước trận Melbourne Victory vs Thể Công Viettel

Trải qua 4 trận đấu, Thể Công Viettel mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Kể từ trận hòa 1-1 với Melbourne Victory ở ngày ra quân, Thể Công Viettel liên tiếp nhận thất bại trước FC Seoul và Persib Bandung. Phong độ của đại diện Việt Nam tại đấu trường châu lục chưa thuyết phục khi chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng phải nhận tới 10 bàn thua.

Thể Công Viettel đối đầu với Melbourne Victory ở lượt trận thứ 5 bảng E Cúp C2 châu Á. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Trong khi đó, Melbourne Victory đứng thứ ba với 4 điểm. Dù chưa thể hiện được sự ổn định qua các lượt trận, đại diện Australia vẫn có vị thế thuận lợi hơn Thể Công Viettel trong cuộc cạnh tranh suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở cuộc chạm trán lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Melbourne Victory vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Santos, song Ribamar giúp Thể Công Viettel giữ lại 1 điểm. Kết quả này cho thấy đội bóng áo lính hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, Thể Công Viettel cần tổ chức phòng ngự chắc chắn hơn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn để hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.