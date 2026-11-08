Cập nhật kết quả Man Utd vs Aston Villa ngày 8/11, tỷ số mới nhất

●Ngoại hạng Anh

Man Utd

2-4

Aston Villa

Fernandes 16’

Tielemans 44’

ĐANG CẬP NHẬT

Alysson 2’

Jackson 4’

McGinn 48’

Goretzka 53’

Trận Man Utd vs Aston Villa thuộc vòng 10 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 8/11 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh). Trước vòng đấu, Man Utd đứng thứ 17 với 7 điểm sau 9 trận, trong khi Aston Villa xếp thứ 10 với 12 điểm.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man Utd vs Aston Villa mới nhất.

Aston Villa dẫn Man Utd 2-0 sau 4 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Man Utd trải qua giai đoạn nhập cuộc thảm họa với 2 bàn thua chỉ sau 4 phút thi đấu. Alysson và Nicolas Jackson lần lượt lập công giúp Aston Villa dẫn 2 bàn ngay trên sân Old Trafford.

Bruno Fernandes thắp hy vọng cho Man Utd bằng bàn rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 16. Đội chủ nhà cố gắng tấn công còn lại của hiệp một và tạo ra không ít tình huống uy hiếp. “Quỷ đỏ” kiểm soát bóng nhỉnh hơn không nhiều nhưng số cơ hội vượt trội so với Aston Villa.

Các cầu thủ Man Utd thực hiện 12 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,69. Thủ môn Zion Suzuki vất vả cứu thua cho Aston Villa trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Amad Diallo và Matheus Cunha.

Man Utd duy trì sức ép tốt, trong khi hàng thủ Aston Villa dần để lộ ra sơ hở. Cuối hiệp một, Youri Tielemans gỡ hòa 2-2 cho Man Utd sau pha kiến tạo của Noussair Mazraoui.

Các cổ động viên Man Utd có thể nghĩ về màn ngược dòng như trận thắng AS Roma 3-2 ở Champions League cách đây ít ngày. Tuy nhiên, khi bước sang hiệp 2, “cơn ác mộng” đầu trận lặp lại với đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick. Đội chủ nhà liên tiếp thủng lưới thêm 2 lần từ những tình huống phòng ngự yếu kém.

Sau pha phạm lỗi của Diogo Dalot, John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền đưa Aston Villa vượt lên ở phút 48. Bàn thua tiếp theo của “Quỷ đỏ” đến sau đó chỉ 5 phút. Thủ môn Senne Lammens vất vả cản phá cú đánh đầu của chính đồng đội Leny Yoro nhưng không thể ngăn Leon Goretzka ghi bàn cận thành.

Manchester United

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

TM

2

Diogo Dalot

3

Noussair Mazraoui

5

Harry Maguire

8

Bruno Fernandes

10

Matheus Cunha

15

Leny Yoro

16

Amad Diallo

18

Youri Tielemans

19

Bryan Mbeumo

37

Kobbie Mainoo

Aston Villa

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Zion Suzuki

TM

3

Victor Lindelof

4

Taylor Harwood-Bellis

7

John McGinn

8

Boubacar Kamara

11

Nicolas Jackson

14

Pau Torres

22

Ian Maatsen

27

Leon Goretzka

44

Johan Manzambi

47

Alysson

Thông tin trước trận Man Utd vs Aston Villa

Man Utd đứng thứ 17 trước vòng 10 Ngoại Hạng Anh với 7 điểm, thành tích một thắng, 4 hòa và 4 thua. Đội bóng của HLV Michael Carrick trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại giải, trong đó có 3 thất bại. Hai vòng gần nhất, Man Utd thua Bournemouth 0-3 và Chelsea 0-2. Giữa tuần, đội bóng thành Manchester thắng Roma 3-2 tại Champions League sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Man Utd đã thủng lưới 15 bàn tại Ngoại Hạng Anh mùa này và chưa giữ sạch lưới trận nào. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1986-1987, Man Utd không có trận giữ sạch lưới trong 9 vòng đầu tiên.

Aston Villa đứng thứ 10 với 12 điểm sau 9 trận, thành tích 3 thắng, 3 hòa và 3 thua. Đội bóng của HLV Unai Emery bất bại 5 vòng Ngoại Hạng Anh gần nhất, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, Aston Villa không thắng 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, lần lượt thua Bournemouth 0-3 tại Cúp Liên đoàn, hòa Fulham 1-1 và thua Barcelona 0-3 tại Champions League.

Man Utd thắng 24, hòa 5 và chỉ thua 2 trong 31 lần tiếp Aston Villa tại Old Trafford thuộc Ngoại Hạng Anh. Trong 7 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Man Utd thắng 5, hòa một và thua một. Lần gần nhất gặp nhau vào tháng 3/2026, Man Utd thắng Aston Villa 3-1 trên sân nhà.

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