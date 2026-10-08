Cập nhật kết quả Lion City Sailors vs CAHN ngày 8/10, tỷ số mới nhất

●Cúp C1 Đông Nam Á

Lion City Sailors

0-1

Công An Hà Nội

ĐANG CẬP NHẬT

Leo Artur 45+2’

Trận Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân vận động Jalan Besar (Singapore). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Lion City Sailors vs Công An Hà Nội mới nhất.

Lion City Sailors

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Victor Aznar

TM

4

Toni Datkovic

8

Kyoga Nakamura

12

Antonio Mance

14

Hariss Harun

ĐT

15

Song Ui-young

18

Ryhan Stewart

23

Matthias Phaeton

24

Giovanni Haag

26

Bailey Wright

29

Diogo Costa

Công An Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

5

Đoàn Văn Hậu

ĐT

6

Stefan Mauk

10

Leo Artur

14

Damia Sabater

26

Hà Văn Phương

38

Adou Minh

55

Frans Putros

72

Alan

88

Lê Văn Đô

90

Byan Perea

Thông tin trước trận Lion City Sailors vs Công An Hà Nội

CLB Công An Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn tại AFC Champions League khi thất bại 1-4 trước Gamba Osaka. Dù nhập cuộc chủ động và có những tình huống lên bóng đáng chú ý, thầy trò HLV Mano Polking không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại tại đấu trường châu lục không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng ngành Công an ở giải quốc nội.

Công An Hà Nội đối đầu với Lion City Sailors tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Tại V.League, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Mano Polking lần lượt vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và Đồng Nai 3-0. Đáng chú ý, CAHN ghi được 6 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới sau ba trận.

Trong khi đó, Lion City Sailors cũng đang tham dự sân chơi châu lục nhưng góp mặt ở AFC Champions League 2. Đại diện Singapore vừa cầm hòa BG Pathum United với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này tại giải quốc nội chưa thực sự thuyết phục.