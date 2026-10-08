Cập nhật kết quả Lion City Sailors vs CAHN ngày 8/10, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Lion City Sailors vs CAHN mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Lion City Sailors đấu với CAHN thuộc Cúp C1 Đông Nam Á hôm nay.
●Cúp C1 Đông Nam Á
Lion City Sailors
0-1
Công An Hà Nội
ĐANG CẬP NHẬT
Leo Artur 45+2’
Trận Lion City Sailors đấu với Công An Hà Nội diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân vận động Jalan Besar (Singapore). Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Lion City Sailors vs Công An Hà Nội mới nhất.
Lion City Sailors
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Victor Aznar
TM
4
Toni Datkovic
8
Kyoga Nakamura
12
Antonio Mance
14
Hariss Harun
ĐT
15
Song Ui-young
18
Ryhan Stewart
23
Matthias Phaeton
24
Giovanni Haag
26
Bailey Wright
29
Diogo Costa
Công An Hà Nội
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Nguyễn Filip
TM
5
Đoàn Văn Hậu
ĐT
6
Stefan Mauk
10
Leo Artur
14
Damia Sabater
26
Hà Văn Phương
38
Adou Minh
55
Frans Putros
72
Alan
88
Lê Văn Đô
90
Byan Perea
Thông tin trước trận Lion City Sailors vs Công An Hà Nội
CLB Công An Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn tại AFC Champions League khi thất bại 1-4 trước Gamba Osaka. Dù nhập cuộc chủ động và có những tình huống lên bóng đáng chú ý, thầy trò HLV Mano Polking không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại tại đấu trường châu lục không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của đội bóng ngành Công an ở giải quốc nội.
Tại V.League, CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Mano Polking lần lượt vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 và Đồng Nai 3-0. Đáng chú ý, CAHN ghi được 6 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới sau ba trận.
Trong khi đó, Lion City Sailors cũng đang tham dự sân chơi châu lục nhưng góp mặt ở AFC Champions League 2. Đại diện Singapore vừa cầm hòa BG Pathum United với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này tại giải quốc nội chưa thực sự thuyết phục.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-lion-city-sailors-vs-cahn-ngay-8-10-ty-so-moi-nhat-ar1044098.html