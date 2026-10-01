Cập nhật kết quả Indonesia vs Bangladesh ngày 1/10, tỷ số mới nhất

●FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia

6-1

Bangladesh

Baker 11’, 20’, 37’, 42’

Ridho 31’

Hubner 45+1’

ĐANG CẬP NHẬT

Emon 36’

Trận Indonesia đấu với Bangladesh diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, thuộc lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Bangladesh mới nhất.

Indonesia

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Emil Audero

TM

2

Kevin Diks

ĐT

5

Rizky Ridho

9

Mitchell Lee Baker

10

Ole Romeny

11

Ragnar Oratmangoen

14

Joey Pelupessy

17

Calvin Verdonk

18

Ivar Jenner

20

Elkan Baggott

23

Justin Hubner

Bangladesh

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Mehedi Hasan Srabon

TM

6

Jamal Bhuya

ĐT

8

Hamza Choudhury

9

Shuki Itofusa

10

Rakib Hossain

11

Mohammed Shahriar Emon

12

Zidane Yousuf

14

Tariq Kazi

19

Zayan Ahmed

22

Saad Uddin

23

Shamit Shome

Thông tin trước trận Indonesia vs Bangladesh

Indonesia bước vào lượt trận cuối bảng A với 4 điểm và hiệu số +2. Đội chủ nhà mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên John Herdman bị Malaysia cầm hoà 0-0.

Indonesia đối đầu với Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Kết quả này khiến Indonesia tạm đứng thứ hai do Malaysia cũng có 4 điểm nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3). Vì vậy, đội bóng xứ Vạn đảo cần giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn trước Bangladesh, đồng thời chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore để cạnh tranh ngôi đầu cùng tấm vé vào chung kết.

Xét về tương quan lực lượng, Indonesia được đánh giá cao hơn đáng kể so với đối thủ. Bangladesh bước vào giải với tư cách khách mời và chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Họ lần lượt thất bại trước Malaysia và Singapore, nhận tổng cộng 4 bàn thua trong khi chưa một lần ghi bàn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội. Indonesia đứng thứ 117 thế giới, cao hơn Bangladesh 65 bậc. Với lợi thế sân nhà cùng yêu cầu phải cải thiện hiệu số, đội bóng của HLV John Herdman nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu.