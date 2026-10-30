Cập nhật kết quả Hà Nội vs Ninh Bình ngày 30/10, tỷ số mới nhất

●Vòng 6 V.League 2026-2027

Hà Nội

2-1

Ninh Bình

Sade Yuval 64’

Aymeric 90+1’

ĐÃ KẾT THÚC

Lê Phát 16’

Thông tin trận Hà Nội vs Ninh Bình

Hà Nội đang chịu sức ép không nhỏ trước cuộc đối đầu với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Trải qua 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô chỉ có 6 điểm sau 2 trận thắng và 3 thất bại, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thành tích này rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống và được đầu tư mạnh tại V.League.

Hà Nội đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng vừa trải qua cú sảy chân đáng tiếc khi để Công An TP.HCM giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà bằng bàn thắng ở thời gian bù giờ. Trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa khiến đội bóng cố đô đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu với 10 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 5 và chỉ cách đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Khoảng cách sít sao này giúp Ninh Bình có thêm động lực hướng đến kết quả tích cực trong chuyến làm khách trước Hà Nội.