Cập nhật kết quả Brighton vs Arsenal ngày 19/9, tỷ số mới nhất

●Ngoại hạng Anh

Brighton

2-0

Arsenal

Gross 32’

Kostoulas 45+1’

KẾT THÚC

Trận Brighton vs Arsenal thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 19/9 trên sân Amex. Arsenal bước vào vòng đấu với thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Brighton sở hữu 7 điểm sau 4 trận. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brighton vs Arsenal mới nhất.

Brighton & Howe Albion

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Bart Verbruggen

TM

4

Pascal Struijk

13

Pascal Gross

14

Chema Andres

19

Charalampos Kostoulas

21

Olivier Boscagli

24

Ferdi Kadioglu

25

Diego Gomez

26

Yasin Ayari

29

Maxim De Cuyper

44

Luka Vuskovic

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

TM

6

Gabriel Magalhaes

7

Bukayo Saka

8

Martin Odegaard

12

Jurrien Timber

15

Ezri Konsa

17

Christos Tzolis

29

Kai Havertz

33

Riccardo Calafiori

41

Declan Rice

49

Bruno Guimaraes

Thông tin trước trận Brighton vs Arsenal

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng trước vòng 5 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, hiệu số +7. Đội đương kim vô địch lần lượt thắng cả 4 trận tại Ngoại Hạng Anh, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tính trên mọi đấu trường, Arsenal toàn thắng 7 trận từ đầu mùa. Giữa tuần, đội của HLV Mikel Arteta vượt qua Ipswich Town 4-2 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Brighton đấu với Arsenal ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Brighton có 7 điểm sau 4 vòng, ghi 13 bàn và thủng lưới 5 lần. Đây là đội ghi nhiều bàn nhất Ngoại Hạng Anh sau 4 lượt trận. Brighton thắng 2, hòa 1 và thua 1, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Coventry City ở vòng gần nhất. Giữa tuần, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler ngược dòng thắng Man Utd 3-2 tại Old Trafford ở Cúp Liên đoàn dù bị dẫn trước 0-2.

Arsenal bất bại trong 7 lần gần nhất gặp Brighton trên mọi đấu trường, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Ba cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng cho Arsenal. Mùa trước, Arsenal thắng Brighton 2-1 trên sân nhà và 1-0 tại Amex. Brighton chưa thắng Arsenal trên sân nhà kể từ tháng 6/2020.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB.