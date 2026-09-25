Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Trung Quốc ngày 25/9, tỷ số mới nhất
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Trung Quốc mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận bóng đá nữ Việt Nam đấu với Trung Quốc tại ASIAD 2026.
●ASIAD 2026
Việt Nam
0-0
Trung Quốc
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Trận Việt Nam vs Trung Quốc thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 trên sân Nagai ở Osaka (Nhật Bản). Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Trung Quốc đứng đầu bảng G.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Trung Quốc mới nhất.
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
14
TM
2
Lương Thị Thu Thương
6
Nguyễn Thị Hoa
8
Nguyễn Thị Trúc Hương
11
12
13
Lê Thị Diễm My
17
Trần Thị Thu Xuân
21
23
Nguyễn Thị Bích Thùy
25
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Trung Quốc
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
12
Xiao Zitong
TM
3
Chen Qiaozhu
5
Wu Haiyan
7
Wang Shuang
8
Yao Wei
9
Wurigumula
10
Wang Yanwen
15
Wang Aifang
17
Xie Zhongmei
18
Zhang Rui
20
Zhang Chengxue
Thông tin trước trận Việt Nam vs Trung Quốc
Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng E với một điểm sau 3 trận, ghi một bàn và nhận 10 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 ở lượt mở màn, thua chủ nhà Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối. Một điểm và chỉ một bàn thắng đủ giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trung Quốc đứng đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần. Đội bóng này thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Philippines 5-1.
Hai đội vừa gặp nhau trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD ngày 9/9, khi Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0. Trong 5 cuộc đối đầu được thống kê từ năm 2022 đến trước trận tứ kết này, Trung Quốc toàn thắng, ghi 16 bàn và nhận 2 bàn thua.
Đội thắng trong cặp Việt Nam vs Trung Quốc sẽ gặp đội thắng trận Triều Tiên vs Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết ngày 28/9.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-bong-da-nu-viet-nam-vs-trung-quoc-ngay-25-9-ty-so-moi-nhat-ar1041802.html