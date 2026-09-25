Cập nhật kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs Trung Quốc ngày 25/9, tỷ số mới nhất

●ASIAD 2026

Việt Nam

0-0

Trung Quốc

ĐANG CẬP NHẬT

Trận Việt Nam vs Trung Quốc thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 25/9 trên sân Nagai ở Osaka (Nhật Bản). Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Trung Quốc đứng đầu bảng G.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Trung Quốc mới nhất.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

14

Trần Thị Kim Thanh

TM

2

Lương Thị Thu Thương

6

Nguyễn Thị Hoa

8

Nguyễn Thị Trúc Hương

11

Thái Thị Thảo

12

Phạm Hải Yến

13

Lê Thị Diễm My

17

Trần Thị Thu Xuân

21

Ngân Thị Vạn Sự

23

Nguyễn Thị Bích Thùy

25

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Trung Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

12

Xiao Zitong

TM

3

Chen Qiaozhu

5

Wu Haiyan

7

Wang Shuang

8

Yao Wei

9

Wurigumula

10

Wang Yanwen

15

Wang Aifang

17

Xie Zhongmei

18

Zhang Rui

20

Zhang Chengxue

Thông tin trước trận Việt Nam vs Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng E với một điểm sau 3 trận, ghi một bàn và nhận 10 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 ở lượt mở màn, thua chủ nhà Nhật Bản 0-8 và hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối. Một điểm và chỉ một bàn thắng đủ giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết chỉ với 1 điểm. (Ảnh: VFF)

Trung Quốc đứng đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần. Đội bóng này thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và thắng Philippines 5-1.

Hai đội vừa gặp nhau trong trận giao hữu chuẩn bị cho ASIAD ngày 9/9, khi Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0. Trong 5 cuộc đối đầu được thống kê từ năm 2022 đến trước trận tứ kết này, Trung Quốc toàn thắng, ghi 16 bàn và nhận 2 bàn thua.

Đội thắng trong cặp Việt Nam vs Trung Quốc sẽ gặp đội thắng trận Triều Tiên vs Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết ngày 28/9.