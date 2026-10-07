Cập nhật kết quả Argentina vs Benin ngày 7/10, tỷ số mới nhất

●Giao hữu

Argentina

3-0

Benin

Otamendi 48’

Nico Paz 61’

Messi 71’

ĐANG CẬP NHẬT

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin trên sân Estadio Mas Monumental mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là dịp tri ân Lionel Messi trong chặng cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 6h ngày 7/10, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Argentina đấu với Benin mới nhất.

Argentina

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

23

Emiliano Martinez

TM

3

Nicolas Tagliafico

4

Agustin Giay

7

Rodrigo De Paul

8

Enzo Fernandez

9

Julian Alvarez

10

Lionel Messi

ĐT

13

Cristian Romero

19

Nicolas Otamendi

20

Alexis Mac Allister

22

Lautaro Martinez

Benin

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Marcel Dandjinou

TM

2

Liam Omore

3

Tamimou Ouorou

5

Yohan Roche

6

Yamirou Ouorou

8

Hassane Imourane

10

Aiyegun Tosin

13

Mohamed Tijani

15

Sessi D’Almeida

ĐT

17

Rodolfo Aloko

18

Junior Olaitan

Thông tin trước trận Argentina và Benin

Trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha đánh dấu lần cuối Lionel Messi góp mặt trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, trước khi khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ, siêu sao 39 tuổi vẫn còn một lần ra sân đặc biệt trong cuộc đối đầu Benin.

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin là dịp tri ân Lionel Messi trong chặng cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. (Ảnh: AP)

Màn so tài với đại diện châu Phi mang nhiều ý nghĩa hơn một trận giao hữu thông thường. Đây được xem là đêm chia tay dành cho Messi, cơ hội để người hâm mộ Argentina tri ân một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nước này trước khi anh chính thức rời đội tuyển.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Benin vẫn có những yếu tố khiến Argentina phải thận trọng. Đại diện châu Phi vừa đánh bại Mauritania 2-1 ở vòng loại AFCON và thường lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Tuy nhiên, khả năng chịu sức ép của Benin vẫn là dấu hỏi. Trận thua đậm 1-5 trước Togo hồi tháng 6 cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng này dễ bộc lộ khoảng trống khi đối phương đẩy cao tốc độ, liên tục luân chuyển bóng và kéo giãn đội hình.