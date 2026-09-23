Cập nhật hơn 3,48 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu

Đến ngày 14-9-2026, thành phố đã cập nhật 3.481.153 thửa đất vào cơ sở dữ liệu trên tổng số 4.923.484 thửa đất. Trong số các thửa đất đã cập nhật, có 3.305.360 thửa đã đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 95%; 3.255.202 thửa có hồ sơ quét, đạt 94%; 2.778.233 thửa có thuộc tính và được liên kết không gian, đạt 80%.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18-3-2026; đồng thời ban hành các kế hoạch chuyên đề số 54/KH-SNNMT ngày 20-3-2026, số 125/KH-SNNMT ngày 1-7-2026 và số 140/KH-SNNMT ngày 29-7-2026 về đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Cùng với xây dựng dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin cho các sở, ngành và chính quyền địa phương khai thác, sử dụng. Cơ sở dữ liệu đất đai từng bước phục vụ cấp giấy chứng nhận, giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Thủ đô.