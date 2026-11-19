Trao giấy khen của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho các cá nhân có đóng góp trong thực hiện công tác an sinh xã hội góp phần thực hiện hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu thông tin, tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, trọng tâm là Chiến dịch 90 ngày đêm (từ ngày 11/8 đến ngày 9/11) ở 124 xã, phường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ từng bước được nâng lên. Nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh được phát hiện sớm, tư vấn và hướng dẫn theo dõi, điều trị phù hợp, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, các ngành, cấp và địa phương cần chuyển trọng tâm sang quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục, từng bước đưa hoạt động khám sức khỏe định kỳ trở thành thường niên. Các địa phương tiếp tục rà soát những người chưa có điều kiện tham gia khám, nhất là người có công, đối tượng chính sách và người yếu thế, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Ngành Y tế chú trọng quản lý sức khỏe sau khám, nhất là theo dõi, điều trị bệnh mạn tính. Những người có nguy cơ hoặc được phát hiện mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch phải được tư vấn, phân tầng nguy cơ, chuyển tuyến hoặc quản lý, điều trị kịp thời tại y tế cơ sở. Mỗi trường hợp được phát hiện qua sàng lọc cần có hướng xử lý cụ thể, bảo đảm kết quả khám thực sự phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hoàn thiện, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân, tăng cường kết nối giữa hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế, ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cần được khai thác hiệu quả, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe lâu dài của người dân. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng dữ liệu và kinh phí, tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp với thẩm quyền và khả năng cân đối ngân sách để thực hiện, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao tặng vali khám sức khỏe thông minh cho y tế cơ sở.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, thời gian tới, ngành tập trung rà soát, tổng hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết quả khám sức khỏe, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Từ đó, ngành phân tích tình hình sức khỏe, mô hình bệnh tật và các nhóm nguy cơ trong cộng đồng, làm căn cứ tham mưu tỉnh xây dựng định hướng, chương trình, kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng và từng địa bàn, từng bước chuyển từ hoạt động khám sàng lọc theo chiến dịch sang quản lý sức khỏe dựa trên dữ liệu, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe liên tục. Ngành Y tế phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì thói quen khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị, rà soát các đối tượng chưa được khám, tổ chức các đợt khám tiếp theo, từng bước mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình 07 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, đặc biệt là Chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí, từ đầu năm đến nay, trên 2,5 triệu người được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí và 903.860 người được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Qua phân tích dữ liệu khám sàng lọc, ngành Y tế ghi nhận nhóm bệnh tim mạch, chuyển hóa chiếm hơn 30,5% dân số trưởng thành. Các bệnh cơ xương khớp, mắt, gan - mật và rối loạn tâm thần, hành vi cũng chiếm tỷ trọng cao. Đây là cơ sở để ngành từng bước hình thành cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân, chú trọng công tác dự phòng, kiểm soát nguy cơ và chăm sóc sức khỏe liên tục, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Y tế biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, truyền thông và đóng góp nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.