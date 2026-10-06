Cập nhật gió mùa hôm nay 6/10/2026: Giữ nhiệt độ 20°C, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/10 có mưa không?

Theo thông tin dự báo khí tượng, thời tiết Hà Nội hôm nay 6/10/2026 chủ yếu nhiều mây vào đêm và sáng, có thể xuất hiện mưa ở một vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể. Từ trưa đến chiều, mây giảm dần và trời chuyển nắng.

Gió Đông Bắc tiếp tục duy trì ở cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 20-22°C, trong khi nhiệt độ cao nhất tăng lên khoảng 27-29°C. Đêm và sáng trời lạnh, nhưng cảm giác lạnh giảm dần khi nắng xuất hiện vào ban ngày.

So với ngày 5/10, thời tiết Thủ đô ngày 6/10 có sự thay đổi khá rõ. Mưa diện rộng giảm, nền nhiệt ban ngày tăng trở lại khoảng 3-5°C, song không khí lạnh vẫn khiến sáng sớm và ban đêm duy trì trạng thái se lạnh.

Như vậy, Hà Nội ngày 6/10 không còn một ngày mưa lạnh kéo dài. Thời tiết chuyển sang kiểu điển hình sau khi không khí lạnh tràn xuống: sáng lạnh, nhiều mây; trưa và chiều khô ráo hơn, có nắng.

Không khí lạnh giữ Hà Nội ở mức 20°C vào sáng sớm

Điểm đáng chú ý nhất của thời tiết Hà Nội ngày 6/10 vẫn là ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa Đông Bắc.

Chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phần lớn Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Trong đêm, khối khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống phía nam, khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng.

Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ngày 6/10 được dự báo chỉ khoảng 20-22°C, thấp hơn đáng kể so với nền nhiệt những ngày đầu tháng 10.

Mức nhiệt này kết hợp với gió Đông Bắc cấp 2-3 khiến cảm giác lạnh rõ nhất vào sáng sớm. Người ra đường trong những khung giờ đầu ngày có thể cảm nhận rõ không khí se lạnh, nhất là tại các khu vực thoáng gió.

Tuy nhiên, khác với ngày 5/10, khi nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 24-26°C, ngày 6/10 nhiệt độ ban ngày tăng lên 27-29°C nhờ mây giảm và nắng xuất hiện từ trưa chiều.

Gió mùa Đông Bắc tiếp tục, Hà Nội lạnh như chớm đông vào buổi sáng

Gió mùa Đông Bắc vẫn là yếu tố chi phối thời tiết Hà Nội trong ngày 6/10.

Gió duy trì ở cấp 2-3, đưa không khí khô và mát xuống Thủ đô. Đêm và sáng nhiều mây, nhiệt độ khoảng 20-22°C tạo cảm giác khá lạnh so với những ngày nóng trước khi không khí lạnh tràn về.

Đây cũng là thời điểm những dấu hiệu của giai đoạn chuyển mùa bắt đầu rõ hơn. Buổi sáng có thể mang cảm giác giống thời tiết chớm đông với trời nhiều mây, gió Đông Bắc và nền nhiệt thấp.

Tuy vậy, trạng thái này chủ yếu tập trung vào ban đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều, trời giảm mây, nắng xuất hiện và nhiệt độ tăng lên gần 30°C nên cảm giác lạnh giảm nhanh.

Vì vậy, ngày 6/10 có thể xuất hiện sự chênh lệch khá rõ giữa buổi sáng se lạnh và buổi chiều có nắng, ấm hơn.

Hà Nội mưa giảm, trưa chiều chuyển nắng

Nếu ngày 5/10 Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to thì sang ngày 6/10, vùng mưa đã giảm đáng kể.

Dự báo cho thấy đêm có thể có mưa vài nơi, nhưng từ trưa chiều mây giảm nhanh và trời chuyển nắng. Khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại Hà Nội không còn cao như một ngày trước đó.

Đây là thay đổi đáng chú ý sau khi khối không khí lạnh đi sâu xuống phía nam. Mưa do quá trình không khí lạnh mới tràn về giảm dần, trong khi Thủ đô bước sang trạng thái khô ráo hơn.

Người dân đi học, đi làm vào sáng sớm vẫn nên lưu ý nhiệt độ thấp và có thể mang theo áo khoác mỏng. Từ trưa đến chiều, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn khi trời có nắng và nhiệt độ tăng.

Dữ liệu dự báo cho Hà Nội ngày 6/10 cho thấy nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, cao nhất 27-29°C, gió Đông Bắc cấp 2-3 và trời giảm mây, có nắng vào trưa chiều.

“Mùa đông” đã đến Hà Nội?

Sau đợt giảm nhiệt mạnh từ ngày 5/10, việc nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng 20°C vào sáng 6/10 có thể khiến nhiều người cảm nhận rõ hơn hơi lạnh đầu mùa.

Tuy nhiên, đây vẫn chủ yếu là tác động của một đợt không khí lạnh trong thời kỳ chuyển mùa, chưa thể xem là dấu hiệu mùa đông đã thực sự bắt đầu.

Điểm khác biệt khá rõ là nhiệt độ ban ngày ngày 6/10 đã tăng trở lại. Nếu sáng sớm chỉ khoảng 20-22°C thì đến chiều có thể đạt 27-29°C.

Biên độ nhiệt ngày tăng khiến thời tiết mang đặc trưng của giai đoạn giao mùa: sáng lạnh, trưa chiều nắng ấm hơn.

Dù vậy, việc gió Đông Bắc xuất hiện liên tục trong những ngày đầu tháng 10 cho thấy thời tiết Hà Nội đang bước dần sang trạng thái mát và lạnh hơn so với giai đoạn cuối tháng 9.

Miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng

Không khí lạnh ngày 6/10 không chỉ tác động đến Hà Nội mà tiếp tục chi phối phần lớn miền Bắc.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, có nơi dưới 18°C; cao nhất khoảng 26-29°C. Đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây và có nắng.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C; cao nhất 27-30°C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực vùng núi có nơi trời rét.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 18-21°C, vùng núi cao khoảng 14-17°C.

Trong khi miền Bắc giảm mưa và dần xuất hiện nắng, vùng mưa lớn lại dịch xuống Trung Bộ. Từ Hà Tĩnh đến Huế trong ngày 6/10 được dự báo có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể vượt 200mm.

Hà Nội bước vào ngày lạnh sáng, nắng chiều

Với nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, gió Đông Bắc cấp 2-3 cùng trạng thái lạnh vào đêm và sáng, thời tiết Hà Nội hôm nay 6/10/2026 tiếp tục mang rõ dấu ấn của đợt không khí lạnh đầu tháng.

Điểm khác biệt so với ngày 5/10 là mưa giảm nhanh. Sau buổi sáng nhiều mây và se lạnh, Hà Nội sẽ giảm mây từ trưa, trời có nắng và nhiệt độ tăng lên 27-29°C.