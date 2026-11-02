Cập nhật giá xe Yamaha Jupiter mới nhất tháng 11/2026.

Theo ghi nhận, xe Yamaha Jupiter trong tháng 11/2026 vẫn bán ra thị trường với duy nhất mẫu xe Jupiter Finn. Kèm với 7 tuỳ chọn màu sắc: Đen xám, xanh đen, trắng xám, đen, đỏ đen, xám đen và xanh xám.

Giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng 10/2026, cụ thể: Bản tiêu chuẩn màu mới 2025 có giá là 28.277.000 đồng và bản cao cấp màu mới 2025 có giá là 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter là mẫu xe số phổ thông sở hữu ngoại hình gọn gàng và khỏe khoắn. Thiết kế cân đối với đường nét cứng cáp, thân xe thanh thoát đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Jupiter tạo dấu ấn trẻ trung, phù hợp với người dùng đề cao sự bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Jupiter còn được người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 115cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích thiết thực, mang lại sự thoải mái cho người lái. Vì vậy, Jupiter là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Tại các đại lý, giá xe máy Yamaha Jupiter trong tháng 11/2026 không có biến động mới. Giá thực tế vẫn đang cao hơn giá đề xuất khoảng 3.723.000 - 4.732.000 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Jupiter Finn cao cấp 2025.

Trên đây là bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm được thông tin về giá bán một cách chính xác nhất.