Cập nhật giá xe Yamaha Jupiter mới nhất tháng 10/2026.

Yamaha Jupiter trong tháng 10 này tiếp tục được hãng đưa ra thị trường với duy nhất mẫu xe Jupiter Finn. Đi cùng 7 tuỳ chọn màu sắc: Đen xám, đen, đỏ đen, xanh đen, trắng xám, xám đen và xanh xám.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Yamaha Jupiter trong tháng 10/2026 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn màu mới 2025 có giá 28.277.000 đồng và bản cao cấp màu mới 2025 có giá 28.768.000 đồng.

Yamaha Jupiter là mẫu xe số phổ thông sở hữu thiết kế gọn gàng và khỏe khoắn. Ngoại hình cân đối với đường nét cứng cáp, thân xe thanh thoát đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Jupiter tạo dấu ấn trẻ trung, phù hợp với người dùng đề cao sự bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Jupiter còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ 115cc. Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích thiết thực, mang lại sự thoải mái và thuận tiện cho người lái. Vì vậy, Yamaha Jupiter là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Giá xe máy Yamaha Jupiter tại các đại lý trong tháng 10 này nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất khoảng 3.723.000 - 4.732.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Jupiter Finn cao cấp 2025.

Trên đây là bảng giá xe máy Yamaha Jupiter mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy đại lý Yamaha và khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm được thông tin giá bán một cách chính xác nhất.