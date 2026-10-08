Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 8/10/2026: Vision, Wave, SH, Toyota Vios đổ đầy bình hết bao nhiêu tiền?

Giá xăng Petrolimex hôm nay 8/10: Vision, Wave Alpha, Honda SH, Toyota Vios đổ đầy bình bao nhiêu?

Theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 8/10/2026, tại Vùng 1, xăng E5 RON 92-II được niêm yết 27.700 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III có giá 28.250 đồng/lít, còn diesel 0,001S-V ở mức 30.520 đồng/lít. Đây là cơ sở tính chi phí đổ đầy bình cho các dòng xe máy và ô tô thông dụng.

Đối với nhóm xe máy, Honda Wave Alpha sử dụng bình xăng 3,7 lít cần khoảng 102.000 đồng để đổ đầy, còn Vision với dung tích 4,8 lít cần khoảng 133.000 đồng. Honda SH160i có bình nhiên liệu 7 lít, tương ứng chi phí khoảng 198.000 đồng khi tính theo xăng E10 RON 95-III.

Ở nhóm ô tô, Toyota Vios với bình nhiên liệu 42 lít cần khoảng 1,187 triệu đồng. Ford Ranger Wildtrak sử dụng bình dầu 80 lít có chi phí đổ đầy ước tính khoảng 2,442 triệu đồng theo đơn giá diesel 0,001S-V.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 8/10/2026

Đơn vị: đồng/lít; riêng mazút tính bằng đồng/kg và là giá bán buôn. Nguồn: Petrolimex, áp dụng từ 15h ngày 8/10/2026.

Giá xăng Mipec hôm nay 8/10: Air Blade, Honda City, Ford Everest đầy bình hết bao nhiêu?

Theo bảng giá bán lẻ công khai của Mipec, tại Vùng 1, xăng sinh học E5 RON 92-II có giá 26.560 đồng/lít, E10 RON 95-III được niêm yết 27.180 đồng/lít, còn diesel 0,001S mức 5 ở mức 31.110 đồng/lít. Từ mức giá này, chi phí đổ đầy bình được tính cho một số mẫu xe phổ biến.

Với bình xăng 4,4 lít, Honda Air Blade cần khoảng 117.000 đồng để đổ đầy theo giá E5 RON 92-II tại Mipec. Honda City sử dụng bình nhiên liệu 40 lít có chi phí khoảng 1,087 triệu đồng khi tính theo xăng E10 RON 95-III.

Đối với Ford Everest, dung tích bình dầu 80 lít tương ứng khoảng 2,489 triệu đồng khi sử dụng diesel 0,001S mức 5. Đây là số tiền ước tính cho trường hợp bình nhiên liệu gần trống.

Bảng giá xăng dầu Mipec

Đơn vị: đồng/lít. Nguồn: Bảng giá bán lẻ công khai trên website Mipec, truy cập ngày 8/10/2026.

Giá xăng PVOIL hôm nay 8/10: SH Mode, Mazda CX-5, Hyundai Tucson đầy bình bao nhiêu?

Theo bảng giá PVOIL áp dụng từ 15h ngày 8/10/2026, xăng E10 RON 95-III được niêm yết ở mức 28.250 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II có giá 27.700 đồng/lít. Đối với nhiên liệu diesel, DO 0,05S-II được bán với giá 29.120 đồng/lít, còn DO 0,001S-V ở mức 30.520 đồng/lít.

Honda SH Mode sử dụng bình nhiên liệu 5,6 lít, tương ứng khoảng 155.000 đồng để đổ đầy nếu tính theo giá xăng E5 RON 92-II tại PVOIL. Đây là mức chi phí dành cho trường hợp bình xăng gần hết nhiên liệu.

Đối với ô tô, Mazda CX-5 phiên bản 2.0L có bình xăng 56 lít cần khoảng 1,582 triệu đồng. Hyundai Tucson phiên bản máy xăng với bình nhiên liệu 54 lít cần khoảng 1,526 triệu đồng khi tính theo đơn giá E10 RON 95-III.

Bảng giá xăng dầu PVOIL ngày 8/10/2026

Đơn vị: đồng/lít. Nguồn: PVOIL, bảng giá áp dụng từ 15h ngày 8/10/2026. Giá đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường.

Giá xăng Thalexim hôm nay 8/10: Wave Alpha, Toyota Yaris Cross, Ford Ranger đầy bình hết bao nhiêu?

Theo bảng giá bán lẻ Thalexim được ghi nhận, tại Vùng 1, xăng sinh học E5 RON 92-II có giá 26.560 đồng/lít, E10 RON 95-III ở mức 27.180 đồng/lít. Đối với dầu diesel, loại 0,001S mức 5 được niêm yết 31.110 đồng/lít, còn diesel 0,05S mức 2 có giá 29.710 đồng/lít.

Honda Wave Alpha với bình xăng 3,7 lít cần khoảng 98.000 đồng để đổ đầy theo đơn giá E5 RON 92-II tại Thalexim. Đây là một trong những mẫu xe máy có dung tích bình nhiên liệu nhỏ trong nhóm xe được khảo sát.

Đối với Toyota Yaris Cross phiên bản máy xăng, bình nhiên liệu 42 lít tương ứng khoảng 1,142 triệu đồng khi tính theo xăng E10 RON 95-III. Ford Ranger Wildtrak có bình dầu 80 lít cần khoảng 2,489 triệu đồng nếu sử dụng diesel 0,001S mức 5.

Bảng giá xăng dầu Thalexim

Đơn vị: đồng/lít. Nguồn: Bảng giá bán lẻ Thalexim do doanh nghiệp công khai, theo ảnh ghi nhận ngày 8/10/2026.

Các mức chi phí đổ đầy bình trong bài được tính bằng dung tích bình nhiên liệu nhân với đơn giá bán lẻ tương ứng, sau đó làm tròn đến hàng nghìn đồng. Số tiền thanh toán thực tế có thể khác tùy lượng nhiên liệu còn trong bình, khu vực bán hàng và loại nhiên liệu phù hợp với từng phiên bản xe. Người sử dụng cần tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi lựa chọn xăng E5 hoặc E10.

Lưu ý: Chi phí đổ đầy bình nhiên liệu được xác định dựa trên dung tích bình xăng, dầu của từng dòng xe và đơn giá bán lẻ tại các doanh nghiệp Petrolimex, Mipec, PVOIL và Thalexim. Số tiền thực tế khi đổ nhiên liệu phụ thuộc vào lượng xăng, dầu còn lại trong bình và khu vực bán hàng.