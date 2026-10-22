Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 22/10/2026: Vision, Wave, SH, Toyota Vios đổ đầy bình hết bao nhiêu tiền?

Giá xăng dầu chiều 22/10/2026 giảm mạnh tuần thứ hai liên tiếp: Đổ đầy bình Vios tiết kiệm hơn 76.000 đồng

Với chưa đến 93.000 đồng, người sử dụng Honda Wave Alpha có thể đổ đầy một bình xăng 3,7 lít. Người đi Honda Vision cần khoảng 120.000 đồng, còn chủ xe SH125i/160i chỉ phải chi hơn 174.000 đồng. Đối với ô tô Toyota Vios, số tiền đổ đầy bình 42 lít hiện vào khoảng 1,05 triệu đồng, giảm hơn 76.000 đồng so với một tuần trước.

Đây là mức chi phí ước tính theo giá bán lẻ xăng E5 RON92-II và E10 RON95-III tại Petrolimex vùng 1, áp dụng từ 15h ngày 22/10/2026. Việc giá xăng liên tiếp đi xuống trong hai tuần gần đây đã giúp người sử dụng phương tiện cá nhân giảm bớt một phần chi phí đi lại.

Đổ đầy bình Vision, Wave, SH và Vios chiều 22/10 hết bao nhiêu tiền?

Tại kỳ điều hành mới nhất, người đi xe máy phổ thông là nhóm được hưởng lợi trực tiếp khi giá xăng E5 RON92 tiếp tục giảm sâu. Với dung tích bình xăng 3,7 lít, Honda Wave Alpha hiện cần khoảng 92.722 đồng để đổ đầy bình theo giá niêm yết tại Petrolimex vùng 1. Con số này thấp hơn gần 6.000 đồng so với ngày 15/10.

Đối với Honda Vision, mẫu xe tay ga phổ biến có dung tích bình xăng 4,8 lít, người sử dụng cần khoảng 120.288 đồng nếu đổ đầy bằng xăng E5 RON92-II. So với tuần trước, số tiền phải trả giảm gần 8.000 đồng cho mỗi bình.

Ở phân khúc xe tay ga cao cấp, Honda SH125i/160i phiên bản 2026 có dung tích bình xăng 7 lít. Nếu sử dụng xăng E10 RON95-III tại Petrolimex vùng 1, chi phí đổ đầy bình khoảng 174.370 đồng, tiết kiệm 12.670 đồng so với mức giá ngày 15/10.

Mức tiết kiệm đáng kể hơn thuộc về người sử dụng ô tô. Với Toyota Vios có bình nhiên liệu 42 lít, chi phí đổ đầy xăng E10 RON95-III hiện khoảng 1.046.220 đồng. Một tuần trước, người dùng phải chi khoảng 1.122.240 đồng cho cùng lượng xăng, tức cao hơn 76.020 đồng.

Các con số được tính theo dung tích tối đa của bình nhiên liệu, giả định bình gần cạn. Wave Alpha và Vision sử dụng giá xăng E5 RON92-II; SH và Vios sử dụng giá xăng E10 RON95-III trong phép tính. Chi phí thực tế phụ thuộc lượng xăng còn lại, chủng loại nhiên liệu phù hợp với xe và khu vực bán.

Giá xăng chiều 22/10 giảm tới 1.816 đồng/lít, lần giảm thứ hai liên tiếp trong tháng

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 22/10/2026, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng E10 RON95-III có mức giảm mạnh hơn, lên tới 1.816 đồng/lít, đưa giá bán tối đa về 25.213 đồng/lít. Đây cũng là mặt hàng có mức giảm lớn nhất trong hai loại xăng được công bố tại kỳ điều hành.

Như vậy, chỉ trong hai kỳ điều hành ngày 15/10 và 22/10, giá xăng E5 RON92 đã giảm tổng cộng 2.342 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III giảm 3.041 đồng/lít. Diễn biến này trái ngược với hai kỳ đầu tháng 10, khi giá xăng từng có những đợt điều chỉnh tăng.

Tuy nhiên, không phải tất cả mặt hàng nhiên liệu đều giảm. Dầu diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng, với giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít, không trích lập đối với dầu diesel và mazut. Các mặt hàng đều không được chi sử dụng quỹ.

Giá xăng dầu Petrolimex chiều 22/10/2026: E5 RON92 còn 25.060 đồng/lít

Theo thông báo điều chỉnh giá từ 15h ngày 22/10 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá xăng E5 RON92 mức 2 tại vùng 1 giảm còn 25.060 đồng/lít, trong khi vùng 2 niêm yết 25.560 đồng/lít.

Đối với xăng E10 RON95 mức 3, giá bán tại vùng 1 là 24.910 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 mức 2 khoảng 150 đồng/lít. Tại vùng 2, mặt hàng này được niêm yết ở mức 25.400 đồng/lít.

Riêng xăng E10 RON95 mức 5 có giá cao hơn, ở mức 25.710 đồng/lít tại vùng 1 và 26.220 đồng/lít tại vùng 2.

Đơn vị: đồng/lít; riêng dầu mazut tính bằng đồng/kg. Giá đã bao gồm thuế GTGT theo thông báo của Petrolimex.

Ở nhóm dầu, diesel 0,05S mức 2 được niêm yết 29.250 đồng/lít tại vùng 1, thấp hơn mức giá tối đa do cơ quan điều hành công bố 300 đồng/lít. Trong khi đó, diesel 0,001S mức 5 có giá 30.650 đồng/lít tại vùng 1 và 31.260 đồng/lít tại vùng 2.

Giá dầu hỏa tại Petrolimex vùng 1 là 30.050 đồng/lít. Dầu mazut 3,5S được bán ở mức 23.070 đồng/kg, còn dầu mazut 180 0,5S có giá 29.070 đồng/kg.

Giá xăng dầu PVOIL chiều 22/10/2026: Xăng E10 giảm 1.460 đồng/lít

Cùng thời điểm, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) công bố biểu giá mới áp dụng từ 15h ngày 22/10/2026. Xăng E10 RON95-III được niêm yết ở mức 25.210 đồng/lít, giảm 1.460 đồng/lít so với bảng giá trước đó.

Xăng E5 RON92-II cũng được điều chỉnh giảm 1.260 đồng/lít, xuống 25.360 đồng/lít. Như vậy, hai mặt hàng xăng phổ biến tại PVOIL đều ghi nhận mức giảm trên 1.000 đồng/lít, tiếp tục kéo chi phí nhiên liệu của người sử dụng phương tiện cá nhân đi xuống.

Trái ngược với xăng, dầu diesel tại PVOIL tăng giá. Diesel DO 0,05S-II được niêm yết ở mức 29.550 đồng/lít, tăng 800 đồng/lít so với bảng giá trước đó. Diesel DO 0,001S-V tăng 750 đồng/lít, lên 30.950 đồng/lít.

Giá và mức biến động theo bảng công bố của PVOIL ngày 22/10/2026, đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường.

Điểm đáng chú ý là mức giảm giá xăng tại PVOIL khác với biên độ giảm chung được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố. Nguyên nhân là mức chênh lệch trong bảng PVOIL được tính từ giá bán thực tế của chính doanh nghiệp ở lần điều chỉnh trước, thay vì từ mức giá trần chung tại kỳ điều hành ngày 15/10.

So với Petrolimex vùng 1, giá xăng E5 RON92-II và E10 RON95-III trong bảng niêm yết PVOIL đều cao hơn 300 đồng/lít. Khoảng cách này tương đương 1.440 đồng cho một bình Vision 4,8 lít hoặc 12.600 đồng nếu tính trên 42 lít xăng E10 dành cho Toyota Vios.

Sau hai tuần giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã hạ đáng kể so với thời điểm giữa tháng 10. Người sử dụng xe máy có thể tiết kiệm từ vài nghìn đến hơn 10.000 đồng cho mỗi lần đổ đầy bình, còn với các mẫu ô tô có dung tích bình xăng lớn như Toyota Vios, khoản chênh lệch có thể lên tới hàng chục nghìn đồng.

Dù vậy, việc giá dầu diesel và mazut tăng trở lại cho thấy xu hướng điều chỉnh giữa các nhóm nhiên liệu vẫn có sự phân hóa. Người tiêu dùng và doanh nghiệp vận tải cần theo dõi mức giá thực tế tại từng hệ thống bán lẻ trong các kỳ điều hành tiếp theo.