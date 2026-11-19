Ghi nhận lúc 15h00 ngày 19/11/2026, giá xăng dầu trong nước bước vào kỳ điều hành mới với xu hướng giảm trên tất cả mặt hàng phổ biến. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới tiếp tục đi xuống, tạo điều kiện để cơ quan điều hành giảm giá bán trong nước.

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 19/11/2026 lúc 15h00 ở trong nước đồng loạt giảm

Theo phương án điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng dầu hôm nay 19/11/2026 được điều chỉnh giảm từ 15h00. Trong đó, hai mặt hàng xăng sinh học E5 RON92 và E10 RON95-III cùng giảm mạnh, đưa giá bán xuống mức thấp hơn đáng kể so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống còn 18.576 đồng/lít. Với mức điều chỉnh này, giá xăng E5 RON92 đã xuống dưới ngưỡng 19.000 đồng/lít.

Cùng chiều giảm, xăng E10 RON95-III được điều chỉnh giảm 745 đồng/lít so với kỳ trước, đưa giá bán tối đa từ 19.845 đồng/lít xuống còn 19.100 đồng/lít. Chênh lệch giữa hai loại xăng hiện ở mức 524 đồng/lít.

Đối với nhóm dầu, giá diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống còn 26.347 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, đưa giá bán tối đa về mức 18.671 đồng/kg.

Sau khi thực hiện phương án điều hành, bảng giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h00 ngày 19/11/2026 cụ thể như sau:

Nguồn: Bộ Công Thương.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Riêng dầu diesel có mức trích lập 0 đồng/lít. Cơ quan điều hành không thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với các mặt hàng trên.

Đáng chú ý, giá xăng dầu trong nước đã có hai kỳ giảm liên tiếp với mức điều chỉnh khá lớn. Tại kỳ điều hành ngày 12/11, xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn dầu diesel và mazut lần lượt giảm 1.874 đồng/lít và 2.263 đồng/kg.

Tính chung hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm tổng cộng 2.322 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III giảm 2.056 đồng/lít. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Thị trường năng lượng thế giới hôm nay 19/11/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm giá

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11/2026 ghi nhận xu hướng giảm ở cả bốn mặt hàng.

Trong đó, giá xăng RON92 bình quân giảm 3,07%, xuống còn 100,784 USD/thùng. Giá xăng RON95 giảm 2,65%, về mức 103,216 USD/thùng.

Đối với nhóm dầu, diesel ghi nhận mức giảm 2,33%, xuống 148,730 USD/thùng. Dầu mazut giảm mạnh hơn, với mức giảm 5,81%, đưa giá bình quân về 584,472 USD/tấn.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ quốc tế chịu tác động từ triển vọng nguồn cung gia tăng. Hoạt động xuất khẩu dầu tại Trung Đông đang phục hồi, trong khi dự báo dư cung tiếp tục gây sức ép lên giá năng lượng.

Bên cạnh đó, tồn kho nhiên liệu tại Mỹ gia tăng cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu thô thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng.

Việc giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm trong chu kỳ tính giá là yếu tố quan trọng khiến giá bán xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh đi xuống từ chiều 19/11.