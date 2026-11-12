Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 12/11/2026: Giá xăng giảm gần 1.500 đồng/lít từ 15h, dầu mazut giảm mạnh

Cập nhật lúc 15h ngày 12/11/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính chính thức điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp đối với giá xăng kể từ đầu tháng 11, trong bối cảnh thị trường dầu thô thế giới tiếp tục chịu áp lực đi xuống.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 12/11/2026 giảm mạnh từ 15h

Theo quyết định điều hành mới nhất, giá xăng E5 RON92 giảm 1.500 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 19.390 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III cũng được điều chỉnh giảm 1.310 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa về 19.840 đồng/lít.

Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S giảm mạnh 1.870 đồng/lít, còn 26.820 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S ghi nhận mức giảm 2.263 đồng/kg xuống còn 19.742 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON92 tiếp tục có giá thấp hơn xăng E10 RON95-III khoảng 446 đồng/lít. Đây cũng là mức giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục biến động mạnh từ cuối tháng 10.

Việc giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu được kỳ vọng giúp người dân và doanh nghiệp vận tải giảm bớt chi phí nhiên liệu, nhất là khi giá dầu diesel cũng ghi nhận phiên giảm mạnh.

Giá xăng giảm 4 lần liên tiếp, E5 RON92 mất gần 5.000 đồng/lít từ đầu tháng

Đợt điều chỉnh chiều 12/11 tiếp tục nối dài chuỗi giảm giá xăng trong nước kể từ ngày 1/11.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 5/11, xăng E5 RON92 đã giảm 2.305 đồng/lít, xuống 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, dầu diesel chỉ giảm 180 đồng/lít, còn 28.696 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Nếu so với mức giá áp dụng từ ngày 1/11, xăng E5 RON92 hiện đã giảm tổng cộng 4.824 đồng/lít, từ 24.223 đồng/lít xuống 19.399 đồng/lít.

Tương tự, xăng E10 RON95-III giảm 4.314 đồng/lít, từ 24.159 đồng/lít về 19.845 đồng/lít.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tuần, mặt bằng giá xăng trong nước đã hạ hơn 4.000 đồng/lít. Trong khi giá xăng có bốn lần giảm liên tiếp, dầu diesel cũng đã trải qua ba kỳ điều chỉnh đi xuống.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập trở lại

Trong kỳ điều hành ngày 12/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/kg, trong khi dầu diesel không thực hiện trích lập.

Đáng chú ý, liên Bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành này.

Việc trích lập và điều chỉnh giá bán được thực hiện từ 15h ngày 12/11, với mục tiêu điều hành giá trong nước phù hợp diễn biến thị trường thế giới và duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu.

Giá dầu thế giới hôm nay 12/11: Brent và WTI đồng loạt giảm hơn 1 USD/thùng

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/11 khi những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Trung Đông và xung đột Nga – Ukraine làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo Reuters, tính đến khoảng 11h26 ngày 12/11 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,47 USD/thùng, tương đương 1,58%, xuống còn 91,29 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,24 USD/thùng, tương đương 1,43%, về mức 85,29 USD/thùng.

Đà giảm này xuất hiện chỉ một ngày sau khi thị trường phục hồi nhẹ. Trong phiên 11/11, dầu Brent tăng khoảng 1,4% và WTI tăng 0,6%, sau khi cả hai loại dầu trước đó chạm mức thấp nhất trong hai tháng.

Một trong những yếu tố khiến giá dầu quay đầu đi xuống là kỳ vọng về khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đánh giá khả năng căng thẳng giữa Mỹ và Iran không tiếp tục leo thang trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung dự kiến diễn ra trong tuần tới.

Những yếu tố này góp phần làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, khiến thị trường chịu thêm sức ép bán ra.