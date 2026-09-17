Cập nhật giá bán iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Doue tại Việt Nam

Theo bảng giá được Apple công bố trên Apple Store Online Việt Nam, iPhone Duo có giá từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Mức giá này cao hơn đáng kể so với dòng iPhone Pro, cho thấy Apple đang định vị thiết bị gập ở một phân khúc hoàn toàn khác trong danh mục sản phẩm mới.

Ở thế hệ iPhone 18 Pro, người dùng có thể lựa chọn các phiên bản dung lượng từ 256 GB đến 2 TB. iPhone 18 Pro bản tiêu chuẩn có giá từ 38,999 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max khởi điểm 41,999 triệu đồng. Phiên bản 2 TB của iPhone 18 Pro Max có giá 60,499 triệu đồng.

iPhone Duo - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên và đắt nhất lịch sử Apple.

Bên cạnh dung lượng lưu trữ lớn, bộ đôi Pro được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm. Hệ thống camera Fusion 48 MP kết hợp khẩu độ cơ học biến thiên là một trong những nâng cấp đáng chú ý. Apple cũng cải thiện thời lượng sử dụng, trong đó iPhone 18 Pro Max có thể phát video liên tục tới 45 giờ theo công bố của hãng.

Nếu dòng Pro giữ vai trò sản phẩm cao cấp truyền thống, iPhone Duo là điểm nhấn đặc biệt của năm nay. Máy sử dụng khung titan cấp 5, thiết kế màn hình gập cùng hệ thống pin kép. Apple cho biết thiết bị có thể duy trì thời gian sáng màn hình ngoài lên tới 44 giờ, đồng thời tích hợp Touch ID trên cạnh máy.

Với giá 64,999 triệu đồng cho bản 256 GB, iPhone Duo đã nằm ở vùng giá mà trước đây dòng Pro Max dung lượng cao đảm nhiệm. Đáng chú ý nhất là phiên bản 2 TB có giá 103,999 triệu đồng, đưa iPhone Duo trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất từng được Apple phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được Apple mở bán iPhone sớm trên toàn cầu, cùng với Mỹ và Singapore. Tuy nhiên, người dùng trong nước sẽ không nhận toàn bộ sản phẩm mới trong cùng một thời điểm như thông lệ trước đây.

Theo kế hoạch, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 12/9/2026, sau đó được giao tới khách hàng từ ngày 19/9. Đây là đợt mở bán đầu tiên của thế hệ iPhone mới tại Việt Nam.

Riêng iPhone Duo được Apple xếp vào đợt mở bán thứ hai. Người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 16/10/2026 và máy dự kiến được giao từ ngày 23/10. Việc tách lịch mở bán giúp iPhone Duo có một khoảng thời gian riêng trước khi chính thức đến tay người dùng, đồng thời tạo thêm sự chú ý cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.