Cập nhật danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội ngày 17/9

Video: Đường Tố Hữu (Hà Đông) ngập khoảng 50cm, nhiều xe máy phải quay đầu. (Video: Đắc Huy)

Trưa 17/9, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ sáng 14/9 đến nay.

Qua theo dõi và báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến 9h ngày 17/9, tại một số điểm đã rút nước, còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông đi lại bình thường: Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác (chân cầu HH2); Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi; Chiến Thắng; Tổng cục V Tân Triều, Đặng Trần Đức, tổ dân phố số 1+4 phường Yên Nghĩa, Tổ dân phố 10P (phường Phú La cũ), TT1-TT2 khu đô thị Văn Phú, Yên Xá, Bến xe Yên Nghĩa.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội đến 9h ngày 17/9. (Ảnh minh hoạ AI).

Một số điểm còn úng ngập, nước đang tiếp tục rút, giao thông đi lại còn khó khăn như: Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm km 9+656: 0,3m; Đại lộ Thăng Long đường gom Đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến hầm 6 ngập 0,25m; cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh) 0,2m; Triều Khúc 0,2m; Quyết Thắng KT 0,2m; Tây Mỗ 0,35m; Phú Viên 0,25m; Xuân Phương 0,35m; Đường 32 (đoạn cổng chào An Khánh) 0,25m; Đường Văn Tiến Dũng - QL32 0,25m; Ngọa Long 0,25m; Do Nha (số nhà 1-122) 0,2m.

Người dân chật vật đi qua các điểm ngập

Theo Trung tâm, nguyên nhân chủ yếu là do đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay, tổng lượng mưa tích lũy lớn trên 400mm, một số khu vực lượng mưa trên 500mm (Yên Sở 570,8mm; Hai Bà Trưng 550,3mm) làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Mực nước sông Nhuệ và một số sông vượt báo động 2 và báo động 3.

Tại các khu vực phía Tây và Tây Nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước sông Nhuệ đang ở mức cao, làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống.

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục tăng, trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng, thấp cục bộ trong lưu vực rút nước chậm và còn xảy ra úng ngập.

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện với hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị tập trung khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; khơi thông dòng chảy, tua vớt rác tại các ga thu; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa phù hợp với diễn biến mưa và mực nước thực tế.

Qua theo dõi, mặc dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước tại các nguồn tiêu đều ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì vận hành ổn định.

Khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không xuất hiện úng ngập; một số điểm thuộc khu vực phái Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.

Các công trình khẩn cấp và dự án chống úng ngập đã đưa vào vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả, bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu.

Việc vận hành đồng bộ các công trình này với các trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa, cửa phai và hệ thống cống, mương đã góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian úng ngập tại các khu vực được đầu tư, đặc biệt trong điều kiện mưa kéo dài và mực nước nguồn tiêu ở mức cao.

Trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, Trung tâm tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng để chủ động ứng phó với diến biến mưa.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9 (Đồ hoạ: Nhật Anh)

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.

Khu vực Tố Hữu (phường Hà Đông) ngập khoảng 50 cm.

Đến 6h ngày 17/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cụ thể, khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97 và từ số nhà 54 đến 56; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ.

Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); phố Trần Bình; Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; Võ Chí Công (khu vực UDIC); Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng.

Ngoài ra, các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656 cùng các tuyến, khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện úng ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo quy trình, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9. (Ảnh minh hoạ AI)

Dưới đây là lượng mưa ghi nhận tại các phường, xã trên địa bàn Hà Nội tính đến 6h ngày 17/9: