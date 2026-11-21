Sự kiện là diễn đàn khoa học chuyên sâu để đội ngũ y bác sĩ, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi thực tiễn, kết nối hợp tác trong ba lĩnh vực mũi nhọn: phẫu thuật thẩm mỹ, y học tái tạo và tế bào gốc. Bên cạnh các phiên hội thảo chuyên đề, ban tổ chức còn triển lãm nhiều thiết bị, công nghệ và sản phẩm thẩm mỹ thế hệ mới.

ThS.BS CKII Phan Văn Sử, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (Bệnh viện Hoàn Mỹ) chia sẻ đề tài nghiên cứu về phẫu thuật nội soi giảm mỡ tại hội nghị. Ảnh: MINH ĐỨC﻿

Tại các phiên báo cáo chuyên môn, nhiều kỹ thuật hiện đại và giải pháp đảm bảo an toàn y khoa được đưa ra thảo luận từ các chuyên gia quốc tế. Còn về phía các chuyên gia trong nước, nhiều báo cáo tập trung vào kỹ thuật ít xâm lấn và tối ưu hóa cho thể trạng người Việt như: phẫu thuật nội soi tái tạo vú bằng túi độn (PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh), nâng ngực bảo tồn mô qua đường chân ngực (ThS.BS Nguyễn Trường Kỳ), phẫu thuật nội soi giảm mỡ (ThS.BS CKII Phan Văn Sử), hút mỡ tạo đường nét cơ thể bằng công nghệ RF kiểm soát nhiệt APOLEX (TS.BS Lê Tôn Dũng)…

Các đại biểu theo dõi tại hội nghị. Ảnh: MINH ĐỨC

Chia sẻ tại hội nghị, ThS.BS CKII Phan Văn Sử, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (Bệnh viện Hoàn Mỹ) đã giới thiệu về kỹ thuật phương pháp đưa camera nội soi vào vùng mô mỡ dưới da trong quá trình phẫu thuật. Điểm đáng chú ý của hướng tiếp cận này là phẫu thuật viên có thể quan sát trực tiếp khu vực đang can thiệp, thay vì chủ yếu dựa vào cảm nhận khi đưa dụng cụ vào mô mỡ.

Thông qua hội nghị, ban tổ chức kỳ vọng đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của ngành tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu và hội nhập với cộng đồng khoa học quốc tế.