Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp
Sáng 25/11, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, nhằm cập nhật những thay đổi trong chính sách pháp luật, nhận diện rủi ro và trao đổi giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với yêu cầu mới của hoạt động thương mại quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cap-nhat-chinh-sach-xuat-nhap-khau-han-che-rui-ro-cho-doanh-nghiep-246261125184725805.htm