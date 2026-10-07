Cập nhật chính sách thuế mới, tăng hỗ trợ người nộp thuế

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu được phổ biến 4 nghị định của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2026 và các thông tư của Bộ Tài chính liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị định số 252/2026/NĐ-CP bổ sung các quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số; tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý thuế.

Bên cạnh đó, hội nghị lần này cũng triển khai ứng dụng Chatbot AI hỗ trợ hỏi đáp chính sách, pháp luật thuế trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng dịch vụ công ngành thuế. Đại diện Tập đoàn MISA cũng chia sẻ giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát chứng từ, chuẩn hóa sổ sách kế toán, giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro về thuế và hóa đơn.

Người nộp thuế cũng đã có phần trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Thuế tỉnh, các phòng chuyên môn và thuế cơ sở về những vướng mắc trong thực hiện chính sách. Qua đó, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn từ thực tiễn, giúp doanh nghiệp và người nộp thuế chủ động tiếp cận quy định mới, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và tuân thủ pháp luật thuế.