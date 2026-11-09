Cập nhật chính sách thuế mới, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên Fanpage Thuế tỉnh Thái Nguyên, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các chính sách thuế mới năm 2026. Nội dung tập huấn tập trung làm rõ các quy định mới, hướng dẫn cách thức thực hiện và trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt đầy đủ hơn những thay đổi của pháp luật thuế, chủ động rà soát hoạt động kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, hạn chế sai sót phát sinh.

Trong bối cảnh chính sách thuế tiếp tục được cập nhật, việc tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiểu và thực hiện đúng chính sách thuế còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.