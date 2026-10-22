Cập nhật chính sách, pháp luật và kỹ năng số để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Hà Nội

Các đại biểu đặt câu hỏi tại hội nghị. (Ảnh HSS)

Ngày 22/10, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sử dụng ứng dụng trong chuyển đổi số cho các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn Thủ đô.

​Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên khẳng định, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột an sinh xã hội cốt lõi, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh HSS)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như: Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 2,7 triệu người tham gia (chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 101% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao), ​bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 152,6 nghìn người tham gia (chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 90,48% kế hoạch). ​bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ đạt 96,48% dân số với hơn 7,7 triệu người tham gia (đạt 99,9% chỉ tiêu được giao).

“​Đạt được những con số ấn tượng trên có sự đóng góp rất lớn từ đội ngũ nhân viên thu và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia - những ‘cánh tay nối dài’ đắc lực đưa chính sách an sinh đến từng người dân”, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Để tiếp tục mở rộng diện bao phủ, đặc biệt là đưa các cơ chế đặc thù của Hà Nội (như Nghị quyết 17/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 13 nhóm đối tượng) đi vào thực tiễn, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bích Liên đề nghị các đại biểu tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động cập nhật các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các nghị quyết đặc thù của Hội đồng nhân dân Thành phố để tư vấn đúng, đủ, kịp thời cho người dân.

​Thứ hai, đổi mới phương pháp tuyên truyền, tuyên truyền xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng để có cách tiếp cận gần gũi, linh hoạt và kiên trì.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng hướng dẫn người dân cài đặt, khai thác ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số, giao dịch điện tử, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí. ​Thứ tư, tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại cơ sở và nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

​Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố khẳng định, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng các phòng nghiệp vụ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ thu để hoàn thành tốt mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chia sẻ thông tin, phổ biến những quy định mới về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập trung vào bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; hướng dẫn thống nhất nội dung tuyên truyền, vận động, tư vấn chính sách, các nội dung của Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội.

Cùng với đó là thông tin về công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên mạng xã hội; tập trung vào cách các nền tảng phân phối thông tin dựa trên những yếu tố như mức độ quan tâm, tương tác và hình thức nội dung, qua đó giúp nhân viên thu lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, tăng khả năng tiếp cận người dân.

Hội nghị đồng thời giới thiệu, hướng dẫn các tính năng mới của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số theo nội dung được cập nhật tại chương trình, giúp đội ngũ nhân viên thu nâng cao kỹ năng hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng và tiếp cận các tiện ích số. Qua đó, góp phần hỗ trợ người tham gia chủ động tra cứu thông tin, theo dõi quyền lợi và thực hiện các giao dịch phù hợp trên môi trường điện tử.

Việc trang bị các kỹ năng này không chỉ giúp đội ngũ nhân viên thu nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần thay đổi phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người dân theo hướng chủ động, thuận tiện và hiện đại hơn. Qua đó, người tham gia có thể tiếp cận thông tin, tra cứu quyền lợi và sử dụng các tiện ích số thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của ngành bảo hiểm xã hội.

Thông qua hội nghị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ nhân viên thu; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô.