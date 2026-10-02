Cập nhật chẩn đoán, can thiệp phục hồi chức năng nhi khoa

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng tặng hoa các chuyên gia tham dự chương trình. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tham dự chương trình có các chuyên gia, lãnh đạo các khoa, phòng cùng đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, người lao động của bệnh viện và đại biểu đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, những tiến bộ chuyên môn trong lĩnh vực phục hồi chức năng nhi khoa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, xây dựng mục tiêu và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp cho trẻ.

Các đại biểu tham dự sinh hoạt khoa học chuyên đề “Cập nhật chẩn đoán và can thiệp phục hồi chức năng vận động nhi khoa”. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Các đại biểu trao đổi về phục hồi chức năng vận động đối với một số bệnh lý thường gặp ở trẻ em như bại não, vẹo cột sống vô căn, gãy xương và các rối loạn chức năng vận động khác.

Thông qua chương trình giúp đội ngũ cán bộ y tế nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ.