Cập nhật các quy định mới về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND năm 2026 cho 379 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc khối đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương.

Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND đã thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng đối với các hoạt động nghiệp vụ của công tác Công an và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ phát biểu khai mạc buổi lễ.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ công tác lớn, quan trọng giúp thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND và quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp như: Trình Quốc hội ban hành Luật số 107 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 216/2026/NĐ-CP ngày 18/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành nhiều thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, hướng dẫn về công tác hồ sơ nghiệp vụ, quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp; xây dựng triển khai các phần mềm nghiệp vụ, làm sạch cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ nghiệp vụ góp phần cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian nhận kết quả tra cứu của các đơn vị nghiệp vụ và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Đại tá Giang Văn Phú, Phó cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ truyền đạt chuyên đề.

Đặc biệt, cùng với hệ thống chính trị, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ nói chung và Cục Hồ sơ nghiệp vụ nói riêng đã tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ; đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu trên nhiều phương diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Chính phủ và Bộ Công an giao cho lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ thực hiện kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ nhằm chuyển trạng thái từ quản lý thủ công sang ứng dụng mạnh mẽ tin học vào công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Để hoàn thành mục tiêu, nội dung, chương trình lớp học, Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến đề nghị phòng tham mưu tổng hợp là đơn vị thường trực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Cục và Cục Hậu cần chủ động tham mưu, đề xuất điều kiện đảm bảo cho tổ chức lớp học thuận lợi, hiệu quả nhất; thực hiện công tác quản lý lớp học chặt chẽ và báo cáo để giải quyết kịp thời các khó khăn.

Đối với các đơn vị thuộc Cục, đồng chí đề nghị cần chọn, cử các đồng chí là lãnh đạo phòng hoặc cán bộ có trình độ, kinh nghiệm giỏi về chuyên môn, kỹ năng sư phạm để biên soạn tài liệu và giảng bài. Các đồng chí giảng viên, trợ giảng tham giảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm; truyền đạt đầy đủ, sâu sắc, đúng các nội dung tại các văn bản của Bộ Công an, của Cục Hồ sơ về công tác hồ sơ nghiệp vụ và có phương pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả.

Các đại biểu dự lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm.

Về phía các học viên, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ đề nghị cần chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, nội quy nhà khách; kỷ luật của lớp học, tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian, chú ý lắng nghe, tiếp thu một cách có hiệu quả các nội dung giảng viên truyền đạt. Đồng thời, tích cực, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn tại đơn vị…

“Qua lớp học chúng tôi mong muốn học viên lĩnh hội được những kinh nghiệm, kỹ năng về công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND, quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp; tăng cường quan hệ, trao đổi phối hợp giữa các đơn vị và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an các địa phương với Cục Hồ sơ nghiệp vụ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn”- Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến nhấn mạnh...