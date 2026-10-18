Cập nhật bức tranh KQKD ngân hàng 9 tháng: SHB lãi hơn 14.000 tỷ đồng,Vietbank ước lợi nhuận tăng 50%

SHB ước lãi 14.300 tỷ đồng, tổng tài sản tiến sát 1 triệu tỷ

Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 15/10, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 81% kế hoạch cả năm.

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tổng tài sản SHB đạt xấp xỉ 990.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn tự có vượt 102.000 tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong khi đó, huy động vốn tăng 12,19%, đạt khoảng 720.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, SHB duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 11,81% cuối tháng 6 lên 11,95% cuối tháng 9, trong khi tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,5%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kiểm soát quanh mức 25%, thấp hơn giới hạn quy định.

Nam A Bank tăng trưởng lợi nhuận 25%, hoàn thành gần 76% kế hoạch năm

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) cũng công bố ước tính lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, tương đương 75,8% kế hoạch năm 2026.

Với kết quả trên, lợi nhuận trước thuế riêng quý III của ngân hàng ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu nhập, nguồn thu ngoài lãi đóng góp 26% tổng thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, mảng kinh doanh giấy tờ có giá tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% lợi nhuận trước thuế. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt gần 20%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản Nam A Bank đạt gần 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt xấp xỉ 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025, trong khi dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm.

Vietbank tăng trưởng lợi nhuận 50%, thu nhập lãi thuần đạt gần 2.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, các mảng kinh doanh ngoài lãi cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%; kinh doanh ngoại hối mang về 99 tỷ đồng, tăng 30%.

Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ, trong khi hoạt động kinh doanh khác đóng góp 181 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng.

Agribank ghi nhận quý III tích cực, dư nợ cho vay tăng 8,8%

Trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần lần lượt hé lộ lợi nhuận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng công bố một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và quý III/2026, lãnh đạo Agribank cho biết quý III ghi nhận kết quả ở một số hoạt động kinh doanh tốt nhất so với các quý trong năm.

Đáng chú ý, mức tăng dư nợ khách hàng pháp nhân trong quý III gấp 3,4 lần mức tăng của quý II.

Tính đến ngày 30/9/2026, nguồn vốn huy động của Agribank tăng 8,2% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 8,8%.

Ngân hàng tiếp tục định hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát tín dụng ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Nhiều ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đã được các ngân hàng công bố, các công ty chứng khoán cũng đưa ra dự báo về triển vọng lợi nhuận quý III/2026 của nhóm ngân hàng niêm yết.

Theo Chứng khoán MB (MBS), tổng lợi nhuận của 13 ngân hàng trong danh sách theo dõi có thể tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Khối ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng đóng vai trò động lực chính nhờ lợi thế chi phí vốn thấp và áp lực dự phòng giảm.

MBS dự báo Vietcombank có thể đạt 11.653 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. BIDV và VietinBank cũng được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trên 20%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của VPBank đạt 10.770 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

HDBank được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, trong khi SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý III của MB tăng 38% so với cùng kỳ nhưng giảm 5% so với quý trước.

Một số ngân hàng như ACB, Techcombank, TPBank và VIB cũng được dự báo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Ngược lại, Sacombank, LPBank và Eximbank có thể đối mặt với đà suy giảm lợi nhuận do áp lực chi phí dự phòng và biên lãi ròng thu hẹp.

Dù triển vọng chung được đánh giá tích cực, chi phí huy động vốn gia tăng và áp lực nợ xấu vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Theo ông Vũ Thế Quân, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Vietcap, lợi nhuận ngành ngân hàng được kỳ vọng tăng 18-20% trong năm 2026, dựa trên danh mục cổ phiếu ngân hàng mà công ty theo dõi.