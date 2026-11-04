Cập nhật bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành thêm ghế, cuộc đua vẫn căng thẳng

Kết quả cập nhật bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ được AP cập nhật đến hiện tại

Nhiều chiến thắng đáng chú ý của đảng Dân chủ tại Thượng viện

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 (theo giờ địa phương) đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi các ứng viên đảng Dân chủ giành được một số chiến thắng quan trọng, trong đó có những ghế Thượng viện trước đây do đảng Cộng hòa nắm giữ.

Theo cập nhật trực tiếp của các hãng tin sáng 4/11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã giành được 11 ghế Thượng viện trong số các ghế được đưa ra bầu lần này. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng này cần có thêm 6 chiến thắng trong số 20 cuộc đua còn lại chưa ngã ngũ.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang cạnh tranh quyết liệt để giành quyền kiểm soát 100 ghế. Để chiếm đa số, mỗi đảng cần đạt ít nhất 51 ghế. Nguồn: AP

Đáng chú ý nhất là chiến thắng của cựu Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper trước ứng viên Cộng hòa Michael Whatley. Đây là ghế do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis nắm giữ trước khi nghỉ hưu. Kết quả giúp đảng Dân chủ giành thêm một ghế tại bang có vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh quyền lực ở Thượng viện.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Cooper cam kết sẽ thúc đẩy các giải pháp giảm chi phí y tế, nhà ở và thực phẩm, đồng thời bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến của Mỹ với Iran. Ông cho rằng những vấn đề về quản trị và chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: Mehmet Eser/Anadolu

Một bất ngờ khác đến từ bang South Carolina, nơi ứng viên Dân chủ Annie Andrews đánh bại ứng viên Cộng hòa Darline Graham để giành ghế Thượng viện. Đây là chiến thắng có ý nghĩa đáng kể bởi South Carolina vốn là bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo AP, bà Andrews là phụ nữ đầu tiên được bầu làm Thượng nghị sĩ đại diện bang này và cũng là ứng viên Dân chủ đầu tiên giành được ghế Thượng viện tại đây trong hơn 20 năm.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff tái đắc cử sau khi đánh bại đối thủ Cộng hòa Mike Collins. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng mà đảng Cộng hòa từng kỳ vọng có thể giành lại.

Các ứng viên Dân chủ khác cũng giành chiến thắng tại New Hampshire, Delaware, New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Illinois, Colorado, New Mexico và Virginia. Trong khi đó, phía Cộng hòa giữ được một số ghế quan trọng, trong đó có chiến thắng của Thượng nghị sĩ Ashley Moody tại Florida và Harriet Hageman tại Wyoming.

Đảng Dân chủ giành những ghế Hạ viện đầu tiên

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng đã có những bước tiến ban đầu. Ứng viên Jamie Ager đánh bại đối thủ Cộng hòa Jennifer Capps Balkcom tại khu vực bầu cử số 11 của bang North Carolina, giành lại một ghế trước đây thuộc đảng Cộng hòa. Đây là chiến thắng đầu tiên của đảng Dân chủ trong nỗ lực giành thêm ghế tại Hạ viện ở cuộc bầu cử lần này.

Tại Hạ viện, toàn bộ 435 ghế đều được đưa ra bầu lại. Đảng nào giành được ít nhất 218 ghế sẽ nắm quyền kiểm soát viện này. Nguồn: AP

Tại New Jersey, ứng viên Dân chủ Rebecca Bennett đánh bại nghị sĩ đương nhiệm Tom Kean, giúp đảng này giành thêm một ghế nữa.

Ứng viên Dân chủ Adam Hamawy cũng giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 12 của bang New Jersey. Trong khi đó, nghị sĩ Dân chủ Grace Meng tái đắc cử tại khu vực bầu cử số 6 của bang New York.

Tuy nhiên, chưa thể xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Hạ viện. Toàn bộ 435 ghế của cơ quan này đều được bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước ngày bỏ phiếu, đảng Cộng hòa nắm giữ đa số rất sít sao, với 219 nghị sĩ, chỉ nhiều hơn một ghế so với mức tối thiểu để duy trì quyền kiểm soát khi toàn bộ ghế được lấp đầy.

Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 3 ghế so với kết quả năm 2024 để đảo ngược thế đa số tại Hạ viện.

Cuộc bầu cử phản ánh sự bất mãn về kinh tế và chính sách

Theo AP, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cử tri Mỹ bày tỏ sự không hài lòng đáng kể về tình hình đất nước, đặc biệt là kinh tế và chi phí sinh hoạt. Khảo sát cử tri của AP cho thấy khoảng 3/4 số người được hỏi đánh giá nền kinh tế ở mức không tốt hoặc kém; khoảng 8/10 người cho biết lạm phát gây ra những khó khăn tài chính ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng đối với gia đình họ.

Hơn 59 triệu người đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử, vượt số lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, theo phân tích của AP.

Kết quả cập nhật bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ được Al Jazerra cập nhật đến hiện tại

Kết quả bầu cử lần này được xem là phép thử đối với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đồng thời quyết định tương quan quyền lực giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện, hoạt động giám sát chính quyền, điều tra và chất vấn các chính sách của Tổng thống có thể được đẩy mạnh.

Trong khi đó, việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục tại nhiều bang. Một số cuộc đua có thể cần thêm thời gian mới xác định được người chiến thắng, do đó cục diện cuối cùng của Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ tới vẫn còn bỏ ngỏ.