Cập nhật bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành kiểm soát Thượng viện

AP cập nhật kết quả bầu cử Thượng viện Mỹ đến hiện tại

Theo cập nhật của AP và Reuters, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện với 53 ghế tính đến thời điểm hiện tại, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, cuộc đua tại Hạ viện cũng ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi đảng Dân chủ không chỉ đạt kết quả tích cực tại các bang chiến địa mà còn giành chiến thắng ở một số bang vốn lâu nay là địa bàn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Các hãng truyền thông Mỹ dự báo đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, tạo ra những điều chỉnh đáng kể trong cục diện chính trị Washington trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Làn sóng xanh của đảng Dân chủ

Trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò dư luận đã ghi nhận khả năng đảng Dân chủ giành lại Hạ viện và cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, phạm vi chiến thắng tại một số bang được xem là thành trì của đảng Cộng hòa cho thấy mức độ thay đổi trong lựa chọn của cử tri lớn hơn dự kiến.

Tại Texas, ứng cử viên James Talarico đánh bại Ken Paxton, giành ghế Thượng viện cho đảng Dân chủ lần đầu tiên sau 38 năm. Đây là kết quả đáng chú ý tại bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa và từ lâu được xem là mục tiêu mà đảng Dân chủ muốn giành lại.

Tại South Carolina, ứng cử viên Annie Andrews đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm Darline Graham, giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại bang này lần đầu tiên trong thế kỷ 21.

Ở những bang khác, đảng Dân chủ cũng đạt kết quả tích cực. Tại Ohio, ứng cử viên Sherrod Brown giành chiến thắng, trong khi ứng cử viên Adam Hamilton đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall tại Kansas. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1932, đảng Dân chủ giành được một ghế Thượng viện tại Kansas.

Những kết quả này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong tương quan cạnh tranh giữa hai đảng, đặc biệt tại các địa bàn mà đảng Cộng hòa từng có lợi thế.

Kinh tế và chi phí sinh hoạt chi phối lựa chọn của cử tri

Một trong những thông điệp nổi bật từ cuộc bầu cử là sự quan tâm của cử tri đối với tình hình kinh tế và giá cả. Các kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy nhiều người Mỹ không hài lòng với điều kiện kinh tế hiện tại cũng như chiều hướng phát triển của đất nước.

Theo khảo sát do SSRS thực hiện cho một liên minh các cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có các mạng truyền hình lớn và hãng tin AP, gần 9/10 cử tri được hỏi cho biết chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc rất quan trọng ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu. Nhiều người nhận định tình hình tài chính của gia đình họ hiện nay kém hơn so với hai năm trước.

Đáng chú ý, gần 2/3 số người tham gia khảo sát quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump về tình trạng giá cả tăng cao. Khoảng 3/4 cho biết họ tức giận hoặc không hài lòng với chiều hướng phát triển của đất nước. Những lo ngại về tham nhũng trong chính phủ cũng được ghi nhận ở mức đáng kể.

Trong các hoạt động vận động tranh cử gần đây, ông Trump kêu gọi người dân chấp nhận mức chi phí cao hơn, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống mức thấp. Tổng thống cũng trực tiếp tham gia vận động tại 19 bang nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cho thấy những nỗ lực này chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt trong lựa chọn của cử tri.

Các ứng cử viên do ông Trump ủng hộ gặp khó khăn

Cuộc bầu cử cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của sự ủng hộ từ Tổng thống đối với các ứng cử viên Cộng hòa không đồng đều. Một số ứng cử viên được ông Trump trực tiếp lựa chọn hoặc công khai ủng hộ đã không giành được kết quả như kỳ vọng.

Tại South Carolina và North Carolina, các ứng cử viên tranh cử Thượng viện được ông Trump hậu thuẫn là Darline Graham và Michael Whatley đều thất bại. Trong khi đó, ứng cử viên Ken Paxton cũng không giành được ghế Thượng viện tại Texas.

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu còn ghi nhận sự suy giảm tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa trong một số nhóm cử tri từng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông Trump năm 2024, bao gồm nam giới da màu, người Mỹ gốc Latinh và cử tri trẻ tuổi. Diễn biến này cho thấy liên minh cử tri của đảng Cộng hòa đang đối mặt với những thách thức trong việc duy trì sự ủng hộ giữa các nhóm dân cư khác nhau.

Ảnh: Wall Street Journal

Việc đảng Dân chủ giành lại Thượng viện, trong khi cuộc đua tại Hạ viện vẫn được kiểm đếm, báo hiệu những thách thức mới đối với chương trình nghị sự của Tổng thống. Trong hai năm cuối nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với một Quốc hội có cán cân quyền lực thay đổi, đồng thời chịu sức ép lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt - những mối quan tâm nổi bật của cử tri trong cuộc bỏ phiếu lần này. Tuy nhiên, quyền kiểm soát Quốc hội không đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ có thể dễ dàng triển khai toàn bộ chương trình nghị sự. Tổng thống vẫn có quyền phủ quyết các dự luật, trong khi việc thông qua những quyết sách quan trọng có thể đòi hỏi sự ủng hộ rộng rãi hơn trong Quốc hội. Đồng thời, kết quả bầu cử cũng đặt ra yêu cầu đối với đảng Dân chủ phải chứng minh khả năng giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm, đặc biệt là kinh tế và chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ tập trung phản đối chính sách của chính quyền. Tổng thống Donald Trump nói với tờ New York Times rằng ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ.