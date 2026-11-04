Cập nhật bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ tạm dẫn trước tại lưỡng viện, Thượng viện lần đầu có ba nữ Thượng nghị sĩ da màu

Diễn biến kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tính đến 21h ngày 3/11 (giờ miền Đông), với đảng Dân chủ tạm dẫn trước tại cả Hạ viện và Thượng viện. (Nguồn: Al Jazeera)

Tại Hạ viện, trong tổng số 435 ghế được bầu lại lần này, đảng Dân chủ đã giành được 72 ghế và đang dẫn trước tại 115 khu vực bầu cử.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã giành được 33 ghế và dẫn trước tại 88 khu vực. Hiện còn 127 ghế chưa có kết quả rõ ràng. Với 218 ghế là ngưỡng cần thiết để chiếm đa số, cục diện tại Hạ viện vẫn chưa thể ngã ngũ.

Ở Thượng viện, đảng Dân chủ đã chắc chắn giành được 45 ghế và đang dẫn trước tại 7 cuộc đua. Trong khi đó, đảng Cộng hòa có 35 ghế đã được xác định và dẫn trước tại 8 cuộc đua.

Hiện còn bốn cuộc đua chưa có kết quả cuối cùng. Nếu duy trì được lợi thế tại các bang đang dẫn trước, đảng Dân chủ có cơ hội vượt ngưỡng 51 ghế để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Trong số những kết quả đáng chú ý, các ứng viên Dân chủ John Hickenlooper và Ben Ray Luján lần lượt giành chiến thắng tại Colorado và New Mexico, qua đó tái đắc cử Thượng nghị sĩ. Ở chiều ngược lại, ứng viên Cộng hòa Harriet Hageman giành chiến thắng tại bang Wyoming.

Đáng chú ý, chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Juliana Stratton tại bang Illinois đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có ba phụ nữ da màu cùng giữ ghế tại Thượng viện.

Bà Juliana Stratton sẽ cùng hai Thượng nghị sĩ Lisa Blunt Rochester của bang Delaware và Angela Alsobrooks của bang Maryland đảm nhiệm vị trí tại cơ quan lập pháp này.

(tổng hợp)