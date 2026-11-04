Cập nhật bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ chính thức giành quyền kiểm soát Thượng viện, Tổng thống Trump tuyên bố chấp nhận kết quả

Tính đến 12 giờ trưa ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam), kết quả kiểm phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cho thấy, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện và chiếm ưu thế trong cuộc đua tại Hạ viện. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo kết quả kiểm phiếu cập nhật, tại Thượng viện, đảng Dân chủ đã giành được 51 ghế, chính thức vượt ngưỡng 51 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát cơ quan này.

Ngoài ra, các ứng viên của đảng này cũng đang tạm dẫn trước tại hai bang khác.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã giành được 39 ghế và đang dẫn trước tại sáu bang. Kết quả một ghế còn lại hiện chưa được xác định.

Ở Hạ viện, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, song đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế với 161 ghế đã giành được và dẫn trước tại 100 khu vực bầu cử.

Đồng thời, đảng Cộng hòa hiện có 103 ghế và đang dẫn trước tại 60 khu vực.

Với 11 ghế chưa được xác định kết quả, đảng Dân chủ đang đứng trước cơ hội giành đủ 218 ghế đủ để kiểm soát Hạ viện nếu tiếp tục duy trì lợi thế tại các khu vực đang dẫn trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ và sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ. (Nguồn: CNN)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The New York Times tối 3/11, khi đang theo dõi kết quả tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chấp nhận kết quả bầu cử.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với đảng Dân chủ, đồng thời cho rằng, hai bên có thể tìm được tiếng nói chung trong thời gian tới.

Đề cập kết quả không như kỳ vọng của đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ cho rằng, nguyên nhân là do bản thân không trực tiếp có tên trên lá phiếu.

Ông Donald Trump cũng khẳng định không hối tiếc về quyết định ủng hộ các ứng viên Cộng hòa thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện, trong đó có bà Darline Graham tại Nam Carolina và ông Ken Paxton, Tổng chưởng lý Texas.

(theo Al Jazeera, The New York Times)