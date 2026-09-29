Cập nhật bảng xếp hạng huy chương Asiad 20: Giành HCV thứ 2, Việt Nam vào tốp 20

Niềm vui vỡ òa của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam (Ảnh: Quý Lượng).

Trong trận chung kết, Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thuận lợi khi Khánh Ly thực hiện pha tung người móc cầu, ghi điểm đầu tiên. Cặp đôi Việt Nam sau đó từng bước tạo cách biệt, lần lượt dẫn 3-2, 5-2 và 8-3, buộc đội tuyển Philippines phải xin tạm dừng để hội ý.

Dù đối thủ nỗ lực thu hẹp khoảng cách, khả năng tấn công và phòng ngự hiệu quả của Khánh Ly vẫn giúp Việt Nam duy trì ưu thế. Thu Trang và Khánh Ly nâng tỷ số lên 10-5 trước khi khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng 15-8.

Sang set 2, Khánh Ly tiếp tục giúp Việt Nam vượt lên nhờ một tình huống chắn bóng tốt. Philippines khiếu nại thành công để rút ngắn tỷ số còn 1-2, nhưng cặp đôi Việt Nam nhanh chóng ghi liên tiếp nhiều điểm, tạo cách biệt 5-1 và một lần nữa khiến đối thủ phải tạm dừng hội ý.

Những pha kiến tạo thuận lợi của Thu Trang giúp Khánh Ly liên tục ghi điểm. Đội tuyển Việt Nam lần lượt dẫn 9-2 rồi 13-4 trước khi giành chiến thắng 15-4.

Vượt qua Philippines với tỷ số chung cuộc 2-0, đội tuyển cầu mây Việt Nam đoạt huy chương vàng nội dung đôi nữ. Sau 20 năm, cầu mây Việt Nam mới trở lại ngôi vô địch ASIAD ở nội dung này.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20

Cập nhật đến 8 giờ ngày 29/9/2026.

Các VĐV đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20

Huy chương vàng (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate), Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang (cầu mây, đôi nữ).

Huy chương bạc (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ hạng 56kg nam, wushu).

Huy chương đồng (17): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, karate); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg, karate); Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam, wushu); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam, wushu), Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, rowing), đội tuyển Naraka: Bladepoint (E-Sports), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (thuyền bốn nam, rowing), Trần Minh Trí (hạng 65kg nam, cử tạ), Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc (chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, điền kinh), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (kayak đôi nữ 500m, canoeing), đội tuyển cầu may nam (nội dung regu - 3 người).