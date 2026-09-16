Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đứng thứ 3, nhiều đối thủ mạnh lộ diện

Loạt trận ngày 16/9 tiếp tục làm rõ cục diện vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026. U23 Nhật Bản hoàn thành trận ra quân bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), qua đó giành 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn U23 Thái Lan.

Trước đó, Thái Lan đánh bại Kyrgyzstan 3-2, khiến bảng A hình thành cuộc đua đáng chú ý giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt đầu.

Ở bảng C, nơi có U23 Việt Nam, Uzbekistan vẫn chiếm ưu thế sau chiến thắng 5-1 trước Philippines. U23 Việt Nam và Kuwait chia điểm sau trận hòa 1-1, khiến cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai vẫn hoàn toàn rộng mở. AFC xác nhận Uzbekistan thắng Philippines 5-1, Việt Nam hòa Kuwait 1-1, trong khi Hàn Quốc thắng Qatar 4-1 tại bảng D.

Độc giả có thể theo dõi thêm các thông tin tại chuyên trang ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng và cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026.

U23 Việt Nam hiện đứng thứ mấy ở bảng C?

Sau lượt trận đầu tiên, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +4.

Theo thứ tự hiển thị trên một số bảng xếp hạng, U23 Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng C, sau Kuwait. Tuy nhiên, Việt Nam và Kuwait thực tế đang bằng nhau ở các chỉ số cơ bản: cùng 1 điểm, hiệu số 0, ghi một bàn và thủng lưới một bàn. Một số hệ thống vì vậy hiển thị cả Việt Nam và Kuwait ở vị trí đồng hạng nhì.

Điểm quan trọng đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không phải thứ tự 2 hay 3 ở thời điểm này mà là khoảng cách điểm số. Việt Nam chỉ kém đội đầu bảng Uzbekistan 2 điểm và vẫn còn hai lượt đấu để thay đổi cục diện.

Bảng A thay đổi sau khi Nhật Bản thắng Hong Kong 2-0

U23 Nhật Bản đã hoàn thành trận mở màn với chiến thắng 2-0 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả này giúp Nhật Bản có cùng 3 điểm với Thái Lan nhưng chiếm vị trí đầu bảng A nhờ hiệu số +2, trong khi Thái Lan có hiệu số +1 sau trận thắng Kyrgyzstan 3-2. Kết quả trận Thái Lan - Kyrgyzstan được ghi nhận là 3-2.

Nhật Bản và Thái Lan vì thế đã tạo khoảng cách 3 điểm với hai đối thủ còn lại ngay sau lượt mở màn.

Lượt thứ hai bảng A diễn ra ngày 20/9 với Hong Kong (Trung Quốc) gặp Thái Lan và Kyrgyzstan đối đầu Nhật Bản. Lịch chính thức của Ban tổ chức xác nhận hai trận này diễn ra tại Toyota Stadium.

Uzbekistan vẫn là đối thủ U23 Việt Nam phải dè chừng nhất

Nếu xét trực tiếp hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam, Uzbekistan vẫn là đối thủ đáng chú ý nhất.

Đại diện Trung Á đã thắng Philippines tới 5-1 trong trận ra quân. Uzbekistan vì vậy không chỉ có 3 điểm mà còn sở hữu hiệu số +4, tạo lợi thế đáng kể nếu cuộc đua tại bảng C phải xét tới các chỉ số phụ.

Uzbekistan cũng chính là đối thủ của Việt Nam ở lượt cuối ngày 22/9.

Điều này khiến trận gặp Philippines ngày 18/9 trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu có 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ nâng tổng điểm lên 4 trước khi bước vào trận khó nhất bảng.

Hàn Quốc có thể trở thành đối thủ trực tiếp của Việt Nam ở tứ kết

Một đội khác U23 Việt Nam cần đặc biệt quan tâm là U23 Hàn Quốc.

Hàn Quốc mở màn bảng D bằng chiến thắng 4-1 trước Qatar. Eom Ji-sung lập hat-trick ngay trong hiệp một, giúp đội đương kim vô địch Asian Games có khởi đầu thuận lợi.

Hàn Quốc đáng chú ý hơn Nhật Bản đối với Việt Nam ở giai đoạn hiện tại bởi nhánh tứ kết đã được xác định.

Nếu U23 Việt Nam nhất bảng C, đội tuyển sẽ gặp nhì bảng D. Nếu đứng nhì bảng C, Việt Nam sẽ gặp nhất bảng D tại tứ kết.

Do đó, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar đều là những đội Việt Nam có thể phải đối đầu ngay ở vòng knock-out.

Với việc Hàn Quốc thắng Qatar 4-1 ngay trận đầu, diễn biến bảng D sẽ là một trong những bảng đấu đáng theo dõi nhất đối với U23 Việt Nam.

Nhật Bản trở thành cái tên đáng chú ý sau chiến thắng 2-0

Chiến thắng 2-0 trước Hong Kong giúp Nhật Bản hoàn thành mục tiêu đầu tiên và chiếm ngôi đầu bảng A.

Nhật Bản chưa nằm trên nhánh có thể gặp Việt Nam ngay tại tứ kết, bởi bảng A bắt chéo với bảng B. Tuy nhiên, nếu Việt Nam tiến sâu tới bán kết hoặc trận tranh huy chương, cục diện hai bảng đấu này sẽ trở nên đáng chú ý hơn.

Ngoài Nhật Bản, Iran cũng có khởi đầu thuận lợi khi thắng UAE 3-1 tại bảng B trong loạt trận ngày 16/9.

Như vậy, sau các lượt trận đầu tiên, nhiều đội được chú ý đã sớm giành 3 điểm, trong đó có Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.

U23 Việt Nam có thể lên vị trí nào sau trận Philippines?

Lượt đấu thứ hai bảng C diễn ra ngày 18/9.

U23 Việt Nam gặp Philippines, trong khi Kuwait phải đối đầu Uzbekistan. Đây là hai trận có thể làm thay đổi mạnh bảng xếp hạng.

Nếu Việt Nam thắng Philippines, đội tuyển sẽ có 4 điểm.

Trong trường hợp Uzbekistan đồng thời thắng Kuwait, thứ tự khi đó có thể là Uzbekistan 6 điểm, Việt Nam 4 điểm, Kuwait 1 điểm và Philippines chưa có điểm. Khi ấy, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt cuối với lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé tứ kết.

Nếu Kuwait cầm hòa Uzbekistan, Việt Nam vẫn có thể vượt lên trên Kuwait bằng một chiến thắng.

Kịch bản khó khăn hơn là Việt Nam tiếp tục hòa hoặc thua Philippines. Khi đó, áp lực sẽ chuyển sang trận cuối gặp Uzbekistan, đối thủ đang có lợi thế lớn nhất bảng.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam mới nhất tại ASIAD 2026

Sau trận hòa Kuwait, U23 Việt Nam còn hai trận vòng bảng.

Lịch chính thức của Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 xác nhận Philippines - Việt Nam diễn ra lúc 15h30 giờ Nhật Bản ngày 18/9, tương đương 13h30 giờ Việt Nam. Trận Việt Nam - Uzbekistan diễn ra lúc 14h00 giờ Nhật Bản ngày 22/9, tương đương 12h00 giờ Việt Nam.

Đáng chú ý, cùng ngày 18/9, U23 Kuwait gặp Uzbekistan. Vì vậy, chỉ sau lượt đấu này, cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu bảng C có thể trở nên rõ ràng hơn.

Lịch các trận đáng chú ý tiếp theo

Lịch vòng bảng từ Ban tổ chức xác nhận Việt Nam và Uzbekistan gặp nhau ngày 22/9, đồng thời hai trận cuối bảng C được bố trí trong cùng khung giờ để quyết định thứ hạng.

U23 Việt Nam vẫn nắm cơ hội tự quyết

Sau một lượt trận, việc U23 Việt Nam chỉ có 1 điểm chưa khiến cánh cửa tứ kết bị thu hẹp đáng kể.

Uzbekistan đang tạo lợi thế với 3 điểm, nhưng Việt Nam còn hai trận để cải thiện thứ hạng. Đặc biệt, hai đối thủ còn lại đều nằm ngay trước mắt: Philippines ở lượt hai và Uzbekistan ở lượt cuối.

Trận Philippines ngày 18/9 vì thế có thể là bước ngoặt.

Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm và tạo được vị thế tốt hơn đáng kể trước trận quyết định với Uzbekistan. Ngược lại, một kết quả không thuận lợi sẽ khiến đội tuyển phải chịu nhiều áp lực hơn ở lượt cuối.

Trong khi đó, kết quả Nhật Bản thắng Hong Kong 2-0 và Hàn Quốc thắng Qatar 4-1 cho thấy các đội đáng chú ý ở những bảng khác cũng bắt đầu tăng tốc. Với Việt Nam, trước khi tính tới các đối thủ ở vòng knock-out, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là giành kết quả tốt trước Philippines.