Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026: VĐV Lê Văn Công mở màn huy chương, đoàn Việt Nam xếp thứ 19. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/10 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 26 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng; đoàn Nhật Bản đứng thứ hai với 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng; đoàn Uzbekistan đứng thứ ba với 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Với một huy chương Bạc của Lê Văn Công và một huy chương Đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18-24/10, quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao.