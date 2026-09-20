Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 20/9

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 20 đã nhanh chóng làm bảng tổng sắp huy chương thay đổi. Đáng chú ý với người hâm mộ trong nước, Đoàn Thể thao Việt Nam đã “mở hàng” bằng tấm HCĐ của cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi ở môn teqball.

Hình minh họa.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Cập nhật đến 9h30 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam:

Bảng tổng sắp được tính trước hết theo số HCV, sau đó lần lượt xét HCB và HCĐ. Vì vậy, tổng số huy chương nhiều hơn chưa đồng nghĩa với vị trí cao hơn.

Đây mới là những giờ đầu tiên của cuộc đua huy chương nên thứ hạng sẽ còn thay đổi liên tục trong ngày 20/9.

Macao bất ngờ chiếm ngôi đầu

Macao đang tạo ra một trong những điểm nhấn đầu tiên của ASIAD 2026 khi giành 1 HCV và 1 HCB, qua đó tạm đứng đầu bảng tổng sắp.

Cả hai tấm huy chương của đoàn này đều đến từ wushu - môn thế mạnh của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á.

Việc Macao vươn lên trên những đoàn thể thao hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc mang nhiều ý nghĩa ở thời điểm đầu đại hội, dù cục diện chắc chắn sẽ thay đổi mạnh khi các môn có nhiều bộ huy chương bước vào chung kết.

Kazakhstan lên thứ hai

Kazakhstan cũng khởi đầu thuận lợi với 1 HCV và 1 HCĐ, tạm đứng thứ hai.

Đây là đoàn thể thao có thế mạnh ở nhiều môn Olympic cũng như các môn võ, đối kháng và sức mạnh. Việc sớm có HCV giúp Kazakhstan tạo vị trí thuận lợi trong những giờ đầu tiên của bảng tổng sắp.

Nhật Bản có HCV đầu tiên trên sân nhà

Chủ nhà Nhật Bản đã có HCV đầu tiên nhờ Takumi Hojo ở nội dung triathlon cá nhân nam.

Hojo có màn bứt tốc tốt ở phần chạy để vượt qua Zhang Xirui của Trung Quốc và giành chiến thắng. HCĐ thuộc về Arlan Zhanabay của Kazakhstan.

Tấm HCV này giúp Nhật Bản tạm đứng thứ ba trên bảng tổng sắp.

Với lực lượng đông đảo và lợi thế sân nhà, số huy chương của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng nhanh khi các môn như bơi, karate và nhiều nội dung thế mạnh bước vào chung kết.

Trung Quốc có 2 HCB

Trung Quốc hiện có 2 HCB nhưng chưa giành HCV, vì vậy tạm đứng thứ tư.

Ở nội dung triathlon nam, Zhang Xirui về thứ hai sau Takumi Hojo của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đoàn có lực lượng rất mạnh ở hàng loạt môn như bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, bóng bàn, cầu lông và điền kinh. Bảng tổng sắp vì thế có thể biến động mạnh khi các nội dung này bắt đầu trao huy chương.

Việt Nam có huy chương đầu tiên từ teqball

Tin vui của thể thao Việt Nam đến trong buổi sáng 20/9 khi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball.

Trong trận tranh HCĐ, cặp Việt Nam vượt qua Dsouza Quimcy Joaquim - Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ.

Minh Tân - Gia Nghi đã có hành trình đáng chú ý tại ASIAD 20 khi vượt qua nhiều đối thủ trước khi dừng bước ở bán kết trước cặp VĐV mạnh của Thái Lan.

Chiến thắng ở trận tranh HCĐ không chỉ giúp Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026 mà còn tạo dấu mốc đáng nhớ cho teqball Việt Nam trong lần đầu môn thể thao này xuất hiện tại Á vận hội.

Việt Nam tạm đứng thứ 5

Với 1 HCĐ, Việt Nam hiện cùng Indonesia, Hàn Quốc và Philippines chia sẻ vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Đây mới là giai đoạn đầu của ngày thi đấu đầu tiên, trong khi thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung tranh tài trong ngày 20/9.

Đáng chú ý, cặp Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa còn trận tranh HCĐ đôi nam teqball với Iraq. Bắn súng, karate, xe đạp và một số môn khác cũng có các VĐV Việt Nam bước vào những nội dung quan trọng.

Do đó, số huy chương của Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi trong những giờ tiếp theo.

Cuộc đua huy chương sẽ nóng nhanh trong ngày 20/9

Ngày 20/9 có hàng loạt nội dung chung kết ở bơi, wushu, triathlon, teqball, bắn súng, karate, xe đạp đường trường, soft tennis và năm môn phối hợp hiện đại.

Riêng bơi có tới 7 bộ huy chương được trao, vì vậy bảng xếp hạng có thể thay đổi rất mạnh vào buổi chiều và tối.

Các đoàn mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thường sở hữu lực lượng dày ở những môn có nhiều bộ huy chương. Khoảng cách trên bảng tổng sắp vì thế có thể nhanh chóng được thiết lập khi đại hội bước vào guồng tranh tài chính thức.

Việt Nam hướng tới mục tiêu hơn 4 HCV

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với lực lượng tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Mục tiêu được đặt ra là giành trên 4 HCV, cao hơn thành tích 3 HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Những môn được kỳ vọng đóng góp huy chương vàng gồm cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh, thể dục dụng cụ, đua thuyền, MMA và thể thao điện tử.

Tấm HCĐ teqball sáng 20/9 mới chỉ là bước khởi đầu. Cuộc đua thực sự của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Aichi-Nagoya còn ở phía trước khi nhiều nội dung thế mạnh chưa bước vào giai đoạn quyết định.