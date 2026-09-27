CẬP NHẬT: Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Ngày 26/9, các vận động viên Việt Nam tham dự nhiều nội dung nhưng không giành thêm huy chương. Vì vậy, thành tích của đoàn vẫn là 18 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

Theo số liệu trong nguồn 1, Trung Quốc dẫn đầu với 106 HCV, 41 HCB và 27 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ hai với 31 HCV, 48 HCB và 49 HCĐ; Hàn Quốc xếp thứ ba với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ. Trong các đoàn Đông Nam Á được nguồn này nêu cụ thể, Thái Lan đứng thứ 6 với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 27/9.