Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 28/9/2026

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tiếp tục có những thay đổi trong ngày thi đấu 28/9 khi nhiều nội dung bước vào vòng tranh huy chương.

Trung Quốc đang dẫn đầu với 122 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 39 huy chương đồng, tổng cộng 211 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, 63 HCB và 60 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV, 23 HCB và 40 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 được cập nhật trong ngày 28/9 và có thể tiếp tục thay đổi sau khi các nội dung chung kết kết thúc.

Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 18 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Tấm HCV của Việt Nam đến từ nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Trong nhóm Đông Nam Á, Thái Lan đang có thứ hạng cao nhất với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ, xếp thứ 6 toàn đoàn. Malaysia đứng thứ 10, tiếp đến là Indonesia thứ 14, Singapore thứ 15, Philippines thứ 16 và Việt Nam thứ 21.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản, với 469 bộ huy chương ở 43 môn thể thao. Bảng tổng sắp được xếp theo số HCV; nếu bằng nhau sẽ lần lượt xét số HCB và HCĐ.