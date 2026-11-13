Cập nhật bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 11/2026.

Theo ghi nhận, xe thể thao Yamaha YZF-R15 trong tháng 11/2026 tiếp tục đưa ra thị trường gồm 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15.

Giá niêm yết đối với các mẫu xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 11 này có sự điều chỉnh mới so với tháng 10/2026, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15M có giá 89.500.000 đồng và mẫu xe YZF-R15 có giá 81.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15 là mẫu xe mô tô thể thao cỡ nhỏ sở hữu diện mạo mạnh mẽ và đậm chất đường đua. Thiết kế góc cạnh với đường nét sắc sảo, thân xe khí động học đi cùng cụm đèn hiện đại giúp YZF-R15 tạo nên dấu ấn cá tính, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái linh hoạt.

Ngoài thiết kế, Yamaha YZF-R15 còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 155cc tích hợp công nghệ VVA. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ như là phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái xe chủ động hơn. Vì vậy, YZF-R15 là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao cỡ nhỏ.

Hiện giá xe máy Yamaha YZF-R15 tại các đại lý trong tháng 11/2026 có sự điều chỉnh, tăng mỗi mẫu xe lên khoảng 3.000.000 - 3.500.000 đồng/xe. Giá thực tế không có sự chênh lệch so với giá niêm yết của hãng.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể nắm được thông tin mức giá một cách chính xác nhất.