Cập nhật bảng giá xe Suzuki Satria F150 FI mới nhất tháng 11/2026.

Trong tháng 11, xe máy Satria F150 FI vẫn được hãng Suzuki bán ra thị trường 2 mẫu xe: Satria và Satria Pro, kèm với đó có các tùy chọn màu sắc: Đỏ đen, Đen đỏ và Xanh xám đen.

Giá niêm yết xe Suzuki Satria F150 FI trong tháng 11/2026 không có sự thay đổi nào so với tháng 10, cụ thể: mẫu xe Satria có mức giá bán 54.500.000 đồng và mẫu xe Satria Pro có mức giá bán 59.000.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI là mẫu xe côn tay thể thao sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và cá tính. Thiết kế thon gọn với những đường nét sắc sảo đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Satria F150 FI tạo nên dấu ấn năng động, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế sắc sảo, Suzuki Satria F150 FI còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ DOHC 150cc phun xăng điện tử. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ LCD và hệ thống phanh đĩa trước, sau, mang lại sự thuận tiện cho người lái. Vì vậy, Satria F150 FI là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe côn tay thể thao.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 11 này không có sự biến động mới. Giá thực tế thấp hơn khoảng 500.000 - 1.000.0000 đồng so với giá đề xuất, giá chênh lệch cao nhận được ghi nhận đối với mẫu xe Suzuki Satria Pro.

Trên đây là bảng giá xe Suzuki Satria F150 FI mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy vào đại lý Suzuki và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể nắm bắt thông tin mức giá bán một cách chính xác nhất.