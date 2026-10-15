Cập nhật bảng giá xe Suzuki Satria F150 FI mới nhất tháng 10/2026.

Xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 10/2026 tiếp tục bán ra thị trường 2 mẫu xe: Satria và Satria Pro, đi cùng có các tùy chọn màu sắc là: Đỏ đen, Đen đỏ và Xanh xám đen.

So với tháng 9, giá niêm yết xe Suzuki Satria F150 FI trong tháng 10 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: mẫu xe Satria có giá bán 54.500.000 đồng và mẫu xe Satria Pro có giá bán 59.000.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI là mẫu xe côn tay thể thao sở hữu ngoại hình gọn gàng và cá tính. Thiết kế thon gọn với đường nét sắc sảo đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Satria F150 FI tạo dấu ấn năng động, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và sự linh hoạt khi di chuyển.

Bên cạnh thiết kế, Suzuki Satria F150 FI còn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ DOHC 150cc phun xăng điện tử. Xe cũng được trang bị bảng đồng hồ LCD cùng hệ thống phanh đĩa trước và sau, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Vì vậy, Satria F150 FI là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe côn tay thể thao.

Giá xe máy Suzuki Satria F150 FI tại các đại lý trong tháng 10/2026 nhìn chung vẫn ổn định. So với giá đề xuất, giá thực tế tiếp tục thấp hơn khoảng 500.000 - 1.000.0000 đồng, giá chênh lệch cao nhận được ghi nhận đối với mẫu xe Satria Pro.

Trên đây là bảng giá xe Suzuki Satria F150 FI mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy đại lý Suzuki và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm bắt thông tin mức giá bán một cách chính xác nhất.