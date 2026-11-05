Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 11/2026.

Nissan là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Almera, Kicks, Navara, X-Trail và Patrol mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị, SUV cho đến bán tải đa dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh thiết kế thực dụng, Nissan chú trọng đến công nghệ động cơ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích xe Nhật, đề cao sự bền bỉ, tiện nghi và tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Nissan mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Nissan để có thể chuẩn bị mức tài chính.