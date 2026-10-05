Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 10/2026.

Nissan là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và việc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. Các mẫu xe Almera, Kicks, Navara hay là X-Trail được khách hàng quan tâm nhờ thiết kế mạnh mẽ, không gian thực dụng và khả năng đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu đi lại hằng ngày đến những chuyến đi dài. B

ên cạnh thế mạnh về độ tin cậy, Nissan còn chú trọng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi và các công nghệ hỗ trợ người lái. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, gia đình và người dùng cần một mẫu xe Nhật có tính thực dụng, vận hành ổn định và phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Nissan mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Nissan để chuẩn bị mức tài chính.