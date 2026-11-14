Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 11/2026.

Mazda là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế KODO thanh lịch, phong cách thể thao và khả năng vận hành linh hoạt. Các mẫu xe Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5 và CX-8 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị cho đến SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình.

Bên cạnh thiết kế tinh tế, Mazda chú trọng đến công nghệ động cơ SkyActiv, cảm giác lái và các trang bị tiện nghi, an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng yêu thích xe ô tô có kiểu dáng hiện đại, vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mazda tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe mazda để có thể chuẩn bị mức tài chính.