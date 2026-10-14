Cập nhật bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 10/2026.

Mazda là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế KODO thanh lịch, khả năng vận hành linh hoạt và phong cách nội thất tinh tế. Các mẫu xe Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5 hay là CX-8 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị đến SUV phục vụ gia đình.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Mazda chú trọng đến cảm giác lái, công nghệ SkyActiv và các trang bị tiện nghi, an toàn trên xe. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích ô tô có kiểu dáng sang trọng, vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mazda tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe mazda để chuẩn bị mức tài chính.