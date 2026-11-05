Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 11/2026.

Xe máy Yamaha Janus trong tháng 11/2026 tiếp tục đưa ra thị trường gồm 6 phiên bản là: Tiêu chuẩn hoàn toàn mới, giới hạn hoàn toàn mới, đặc biệt hoàn toàn mới, giới hạn màu mới 2025, tiêu chuẩn màu mới 2025 và đặc biệt màu mới 2025.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha Janus trong tháng 11 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới có mức giá là 29.151.000 đồng, bản đặc biệt hoàn toàn mới có mức giá là 33.176.000 đồng và bản giới hạn hoàn toàn mới có mức giá là 33.382.000 đồng.

Tương tự, Bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn có mức giá là 29.160.000 đồng, bản đặc biệt màu mới 2025 vẫn có mức giá là 33.186.000 đồng và bản giới hạn màu mới 2025 vẫn có mức giá là 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus là mẫu xe tay ga phổ thông sở hữu ngoại hình thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế gọn gàng với đường nét mềm mại đi cùng với cụm đèn hiện đại giúp Janus tạo nên dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Janus còn được người dùng đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ Blue Core 125cc. Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích thiết thực, mang lại sự thoải mái cho người lái xe. Vì vậy, Yamaha Janus là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá bán các mẫu xe Yamaha Janus trong tháng 11/2026 không có sự biến động mới. Giá thực tế thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 382.000 - 676.000 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Yamaha Janus đặc biệt hoàn toàn mới.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy từng đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Vậy nên, người dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể nắm bắt rõ hơn về thông tin giá bán.