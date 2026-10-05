Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2026.

Trong tháng 10, xe Yamaha Janus vẫn được hãng bán ra thị trường với 6 phiên bản là: Tiêu chuẩn hoàn toàn mới, giới hạn hoàn toàn mới, tiêu chuẩn màu mới 2025, đặc biệt hoàn toàn mới, giới hạn màu mới 2025 và đặc biệt màu mới 2025.

Giá niêm yết của xe Yamaha Janus trong tháng 10/2026 không có sự thay đổi nào so với tháng 9, cụ thể: Bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới có giá là 29.151.000 đồng, bản đặc biệt hoàn toàn mới có giá là 33.176.000 đồng và bản giới hạn hoàn toàn mới có giá là 33.382.000 đồng.

Tương tự, Bản tiêu chuẩn màu mới 2025 vẫn có giá là 29.160.000 đồng, bản đặc biệt màu mới 2025 vẫn có giá là 33.186.000 đồng và bản giới hạn màu mới 2025 vẫn có giá là 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus là mẫu xe tay ga phổ thông sở hữu kiểu dáng thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế gọn gàng với đường nét mềm mại đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Janus tạo dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Janus còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ Blue Core 125cc. Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích thiết thực, mang lại sự thoải mái cho người lái. Vì vậy, Yamaha Janus là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Hiện giá bán các mẫu xe Yamaha Janus tại các đại lý trong tháng 10 này nhìn chung vẫn ổn định. Giá thực tế tiếp tục thấp hơn giá niêm yết khoảng 382.000 - 676.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Janus đặc biệt hoàn toàn mới.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe. Vậy nên, người dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm bắt rõ hơn về thông tin giá bán.